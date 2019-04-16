Полиция назвала самые опасные станции московского метро

Самыми опасными станциями столичной подземки по итогам 2018 года стали «Комсомольская», «Таганская», «Киевская», «Павелецкая» и «Белорусская». Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене. Начиная с 2016 года топ-5 самых проблемных станций метро остается неизменным.

За прошлый год полицейские зафиксировали более 1,1 тыс. преступлений, из которых почти половина приходится на кражи сумок, телефонов и кошельков. Больше всего краж зарегистрировано на Замоскворецкой линии — 78, на Арбатско-Покровской и Кольцевой линиях — 75, а на Таганско-Краснопресненской линии — 66 подобных инцидентов.

При этом в 2018 году число карманных краж сократилось с 395 до 367 (на 5%), на 16% снизилось количество нападений на пассажиров. Правоохранители смогли раскрыть 92% всех преступлений, совершенных в столичной подземке. Кроме того, они задержали 80% вандалов, портивших вагоны и эскалаторы, а самих подобных преступлений стало почти на 25% меньше по сравнению с 2017 годом.