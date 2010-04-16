Госдума РФ поддержала амнистию в честь 65-летия Победы в ВОВ

Госдума РФ проголосовала в третьем чтении за постановление "Об объявлении амнистии в связи с 65-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.".

Согласно документу, из российских тюрем будут освобождены ветераны Великой Отечественной войны, а также бывшие узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных нацистской Германией и ее союзниками в период Второй мировой войны.

Кроме того, в отношении указанных лиц будут прекращены уголовные дела, по которым еще не начато судебное разбирательство. Амнистия не будет применена к лицам, совершившим преступления против жизни или половой неприкосновенности несовершеннолетних.