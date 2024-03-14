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Пожар в клубе «Полигон» ,  
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Участнику военной операции дали 20 лет за пожар в клубе с 13 погибшими

Сержанта приговорили к 20 годам по делу о пожаре в «Полигоне» с 13 погибшими
Сюжет
Пожар в клубе «Полигон»
Пожар в клубе «Полигон» произошел из-за сержанта Ионкина, который спровоцировал драку и выстрелил из сигнальной ракетницы. Погибли 13 человек. Его приговорили к более строгому наказанию, чем просило обвинение, — 20 лет вместо 16
Момент задержания Станислава Ионкина
Момент задержания Станислава Ионкина (Фото: СК России)

Второй Западный окружной военный суд приговорил военнослужащего Станислава Ионкина к 20 годам колонии строгого режима, передает «Интерфакс».

Ионкин признан виновным в ноябре 2022 года к пожару в костромском ночном клубе «Полигон» и гибели 13 человек.

Ему вменяли убийство двух или более лиц, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, умышленное уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений и хулиганство.

Гособвинение просило приговорить Ионкина к меньшему сроку — 16 годам колонии строгого режима, а также предлагало лишить его звания гвардии сержанта и медали «За отвагу». В суд также поступала просьба удовлетворить иски к нему на 46 млн руб.

Участнику военной операции дали 20 лет за пожар в клубе с 13 погибшими
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ЧП с участием Ионкина в костромском клубе «Полигон» произошло в ночь на 5 ноября 2022 года. Примерно в два часа ночи на улице рядом со входом в «Полигон» произошла драка. Чтобы напугать противников, сержант выстрелил из сигнального пистолета «Сигнал охотника» в небо. Затем в клубе возник новый конфликт, сержант снова применил сигнальную ракетницу.

После выстрела загорелись горючие панели, которыми был отделан потолок. За несколько минут едкий дым заволок все одноэтажное здание площадью 3,5 тыс. кв. м. Посетителям мешала выйти «вертушка». Примерно 250 гостям клуба удалось покинуть его самим или с помощью спасателей, погибли 13, еще девять попали в больницы. Ионкина задержали в тот же день.

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Он не признал вину. Как утверждала его защита, сержант защищался, но вследствие контузии головного мозга он не осознавал свои действия и не понимал, что выстрел в потолок приведет к пожару и гибели людей. В момент инцидента он находился на лечении после ранения, добавил защитник. «Что такое контузия головы — это ушиб головного мозга. Естественно, ушиб головного мозга сказывается на быстроте принятия решений, на оценке ситуации и так далее», — пояснил адвокат Юрий Хромцев.

Адвокат потерпевших заявил, что никакой самообороны в поведении Ионкина не было, так как он сам спровоцировал драку. По версии обвинения, военнослужащий был пьян.

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Общество
Фото:fcpeshka / Telegram

Следственный комитет выделил в отдельное производство уголовное дело против депутата Костромской областной думы, владельца ночного клуба «Полигон» Ихтияра Мирзоева и главы фирмы «Империя» Натальи Беленоговой, компания которой отвечала за организацию работы клуба. Их обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

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