В Мексике похитили москвичку у границы США

В Мексике картель похитил москвичку Ригович и 30 грузин у границы с США

В Мексике у границы похитили россиянку, с ее родственников требуют выкуп. Местные силовики пообещали организовать поиски. По данным Mtavari, там же пропали 30 грузин. США советуют не посещать этот регион из-за похищений людей

Фото: Spencer Platt / Getty Images

В Мексике пропала москвичка Мария Ригович, перед этим она сообщила родственникам о погоне за автомобилем членов местного картеля, пишет MSK1.

По словам ее мужа Алексея, она 14 марта ехала на машине с несколькими попутчиками из Монтеррея в Рейносу.

Город Рейносу находится на северо-востоке Мексики у границы с США. Госдепартамент США не советует американцам путешествовать в этом штате из-за высокой преступности и случаев похищения людей.

Члены картеля отобрали автомобиль и высадили ее попутчиков, машину затем нашли брошенной. Девушка вскоре после пропажи связалась с мужем и попросила его перевести $1,5 тыс. на номер карты, который назовет.

«Она иногда выходит на связь. Выкуп переводить планирую», — рассказал изданию Алексей. По данным Shot, он перевел средства похитителям, после чего у него потребовали еще $900, который он тоже отправил.

Ее муж Алексей обратился с посольство России, дипломаты направили запрос в генпрокуратуру штата Тамаулипас, в ведомстве пообещали организовать поисковый отряд.

Кроме россиянки похищены 30 граждан Грузии, за их освобождение требуют $90 тыс., передает Mtavari. В грузинском МИДе заверили, что связываются с иммиграционной службой Мексики для получения дополнительных сведений и занимаются расследованием вероятного местонахожения сограждан. Знакомый одного из похищенных грузин рассказал телеканалу, что их держат в подвале, в котором содержат 120 человек.