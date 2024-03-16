Казахстан выдал Таиланду подозреваемого в вымогательстве россиянина

Казахстан выдал Таиланду в рамках взаимодействия с Интерполом россиянина, который подозревается в вымогательстве денег у супругов из России. По версии тайской полиции, вместе с пятью сообщниками он получил от них $50,3 тыс.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Россиянин, который подозревается в вымогательстве 1,8 млн бат ($50,3 тыс.) в криптовалюте у двух российских риелторов на острове Самуй, был арестован в Казахстане при участии Интерпола через полтора года после начала розыска, сообщила Bangkok Post.

Силовики арестовали Данила Угая в Казахстане и вчера вечером отправили его в Таиланд.

31-летний Евгений Абдуллин и его 31-летняя жена Екатерина Абдуллина, которые являются российскими гражданами, в сентябре 2022 года подали жалобу в полицию. Супруги сообщили, что четверо иностранцев, прибывших в черном фургоне, и двое других иностранцев на красном мотоцикле вступили с ними в конфликт в кафе на острове Самуй. Группа мужчин запугала пару и потребовала перевести им $3 млн в криптовалюте, но Абдуллин сказал им, что на тот момент у него было лишь $58 тыс., и перевел им большую часть этой суммы.

Полиция начала расследование, в результате которого были установлены личности подозреваемых, среди них — три гражданина Казахстана, двое граждан Германии и один россиянин, Данил Угай. Сейчас все шестеро подозреваемых пойманы.

Тайский суд объявил 43-летнего россиянина в розыск в октябре 2022 года. Его обвинили в сговоре с целью кражи, физическом насилии без причинения телесного или психического вреда и принуждении людей посредством скрытых угроз.