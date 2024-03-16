 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Казахстан выдал Таиланду подозреваемого в вымогательстве россиянина

Казахстан выдал Таиланду россиянина, подозреваемого в вымогательстве $50,3 тыс.
Казахстан выдал Таиланду в рамках взаимодействия с Интерполом россиянина, который подозревается в вымогательстве денег у супругов из России. По версии тайской полиции, вместе с пятью сообщниками он получил от них $50,3 тыс.
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Россиянин, который подозревается в вымогательстве 1,8 млн бат ($50,3 тыс.) в криптовалюте у двух российских риелторов на острове Самуй, был арестован в Казахстане при участии Интерпола через полтора года после начала розыска, сообщила Bangkok Post.

Силовики арестовали Данила Угая в Казахстане и вчера вечером отправили его в Таиланд.

31-летний Евгений Абдуллин и его 31-летняя жена Екатерина Абдуллина, которые являются российскими гражданами, в сентябре 2022 года подали жалобу в полицию. Супруги сообщили, что четверо иностранцев, прибывших в черном фургоне, и двое других иностранцев на красном мотоцикле вступили с ними в конфликт в кафе на острове Самуй. Группа мужчин запугала пару и потребовала перевести им $3 млн в криптовалюте, но Абдуллин сказал им, что на тот момент у него было лишь $58 тыс., и перевел им большую часть этой суммы.

SCMP узнала о поиске $179 млн криптобиржи JPEX через Интерпол
Финансы
Фото:Anthony Kwan / Getty Images

Полиция начала расследование, в результате которого были установлены личности подозреваемых, среди них — три гражданина Казахстана, двое граждан Германии и один россиянин, Данил Угай. Сейчас все шестеро подозреваемых пойманы.

Тайский суд объявил 43-летнего россиянина в розыск в октябре 2022 года. Его обвинили в сговоре с целью кражи, физическом насилии без причинения телесного или психического вреда и принуждении людей посредством скрытых угроз.

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Авторы
Теги
Георгий Смирнов
Таиланд Казахстан Россия вымогательство
Материалы по теме
В Таиланде по делу о похищении задержали пятерых россиян
Общество
Бывшего лидера Таиланда Чинавата условно-досрочно освободят
Общество
Экс-президент Интерпола счел отказ от наличных угрозой безопасности
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 99,97 (-0,29) Инвестиции, 15 мар, 16:52 Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 91,87 (+0,23) Инвестиции, 15 мар, 16:52
Ozon назвал слухами информацию о массовом закрытии пунктов выдачи Бизнес, 21:43
Выборы президента России. Главное Политика, 21:40
Виттоцци возглавила общий зачет КМ по биатлону перед последней гонкой Спорт, 21:22
Итоговая явка на второй день президентских выборов превысила 58% Политика, 21:15
Bloomberg узнал содержание плана ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа Политика, 21:12
Какие магазины чаще всего открывают в новостройках РБК и ПИК, 21:06
Путин поговорил по телефону с Лукашенко Политика, 20:49
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Казахстан выдал Таиланду подозреваемого в вымогательстве россиянина Общество, 20:48
Анчелотти стал вторым тренером в истории «Реала» с 200 победными матчами Спорт, 20:41
Профессора УрФУ арестовали за попытку испортить бюллетени в Екатеринбурге Политика, 20:39
Явка избирателей на выборах президента. Карта Политика, 20:16
Кремль сообщил, какие потери понесли ВСУ в атаках на регионы России Политика, 20:09
Дубль Винисиуса принес «Реалу» победу в матче чемпионата Испании Спорт, 20:07
Депутаты правящей коалиции ФРГ поддержали передачу Киеву ракет TAURUS Политика, 19:54