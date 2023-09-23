 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

SCMP узнала о поиске $179 млн криптобиржи JPEX через Интерпол

SCMP: Гонконг обратился в Интерпол для поиска $179 млн криптобиржи JPEX
Из кошельков JPEX было выведено около $179 млн, что стало крупнейшей финансовой аферой в истории Гонконга, пишет газета

Полиция Гонконга обратилась за помощью к Интерполу, после того как из кошельков криптобиржи JPEX было выведено около 1,4 млрд гонконгских долларов ($179 млн), пишет газета South China Morning Post со ссылкой на источник. По состоянию на 22 сентября было получено 2265 жалоб на JPEX. Издание называет это крупнейшей финансовой аферой в истории Гонконга.

По словам собеседника, часть средств удалось заморозить. Для отслеживания подозрительных операций, связанных с JPEX, создана специальная группа.

Компании Bitrace и 0xScope сообщили о «необычном оттоке» токенов из кошельков JPEX, после того как Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) Гонконга 13 сентября предупредила о подозрительных операциях криптовалютной биржи. JPEX взимала с пользователей высокую комиссию за вывод средств — от 955 до 999 токенов за каждые $1000.

С 14 по 20 сентября Bittrace зафиксировала отток более 7 млн токенов из кошельков. Почти половина из них создана уже после 14 сентября. Всего пользователями 383 кошельков было проведено 6903 транзакции по переводу монет Tether, при этом каждый составлял в среднем 36,7 токенов.

На этой неделе были арестована 11 человек по подозрению в сговоре с целью мошенничества, включая двоих продвигавших криптобиржу инфлюенсеров.

Комиссия по ценным бумагам Гонконга обвинила JPEX в деятельности без лицензии и предупредила пользователей об угрозе потери средств. Биржа объявила, что приостановила торги, в ее офисах прошли обыски. На тот момент правоохранительные органы получили 83 жалобы на общую сумму 34 млн гонконгских долларов ($4,3 млн). Был арестован один человек.

Читайте на РБК Pro
Как резюмировать любую информацию менее чем за 60 секунд
Как осужденный за коррупцию президент разогнал экономику Бразилии
Сделки с лицами из недружественных стран: ФНС хочет больше налогов
Когда подать на банкротство должника: 4 красных флага

На сайте JPEX сообщалось, что она имеет лицензию австралийской комиссии по ценным бумагам, зарегистрирована в американской Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) как компания, предоставляющая денежные услуги (MSB), а ее офис находится в Дубае.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Гонконг криптовалютная биржа мошенничество Интерпол
Материалы по теме
Основателя криптобиржи FTX отпустили под залог в $250 млн
Бизнес
Reuters узнал о пропаже $1 млрд средств клиентов с криптобиржи FTX
Финансы
Основателя обанкротившейся криптобиржи FTX арестовали на Багамах
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 сентября
EUR ЦБ: 102,25 (-0,11) Инвестиции, 22 сен, 16:57 Курс доллара на 23 сентября
USD ЦБ: 96,04 (-0,03) Инвестиции, 22 сен, 16:57
Таунхаус из «Дьявол носит Прада» продали за $26.5 млн Общество, 06:06
Безопасность, утечки и переход на российское ПО: что движет ИТ вперед РБК и Softline, 06:01
Президент Колумбии «украл» аплодисменты Байдена в ООН Политика, 05:37
В Днепре прозвучали взрывы Политика, 05:25
SCMP узнала о поиске $179 млн криптобиржи JPEX через Интерпол Финансы, 05:01
Премьер Болгарии связал выдворение священников РПЦ с работой спецслужб Политика, 04:58
Хунта в Нигере обвинила Гутерриша в сговоре с Францией против властей Политика, 04:15
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
В США исключили «изменение правил игры» после поставок ATACMS на Украину Политика, 03:52
В Роспотребнадзоре оценили опасность от сброса воды с АЭС «Фукусима» Общество, 03:51
Сын Кочаряна стал фигурантом дела о нападении на полицейских Общество, 03:31
Причиной взрыва автомобиля в Казани стала неисправность двигателя Общество, 02:54
Мордашов не смог убедить суд ЕС снять с него санкции Бизнес, 02:47
Блинкен прокомментировал возможные поставки ATACMS Украине Политика, 02:13
Баку заявил о первых итогах расследования гибели миротворцев в Карабахе Политика, 01:49