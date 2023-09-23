SCMP узнала о поиске $179 млн криптобиржи JPEX через Интерпол

Из кошельков JPEX было выведено около $179 млн, что стало крупнейшей финансовой аферой в истории Гонконга, пишет газета

Полиция Гонконга обратилась за помощью к Интерполу, после того как из кошельков криптобиржи JPEX было выведено около 1,4 млрд гонконгских долларов ($179 млн), пишет газета South China Morning Post со ссылкой на источник. По состоянию на 22 сентября было получено 2265 жалоб на JPEX. Издание называет это крупнейшей финансовой аферой в истории Гонконга.

По словам собеседника, часть средств удалось заморозить. Для отслеживания подозрительных операций, связанных с JPEX, создана специальная группа.

Компании Bitrace и 0xScope сообщили о «необычном оттоке» токенов из кошельков JPEX, после того как Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) Гонконга 13 сентября предупредила о подозрительных операциях криптовалютной биржи. JPEX взимала с пользователей высокую комиссию за вывод средств — от 955 до 999 токенов за каждые $1000.

С 14 по 20 сентября Bittrace зафиксировала отток более 7 млн токенов из кошельков. Почти половина из них создана уже после 14 сентября. Всего пользователями 383 кошельков было проведено 6903 транзакции по переводу монет Tether, при этом каждый составлял в среднем 36,7 токенов.

На этой неделе были арестована 11 человек по подозрению в сговоре с целью мошенничества, включая двоих продвигавших криптобиржу инфлюенсеров.

Комиссия по ценным бумагам Гонконга обвинила JPEX в деятельности без лицензии и предупредила пользователей об угрозе потери средств. Биржа объявила, что приостановила торги, в ее офисах прошли обыски. На тот момент правоохранительные органы получили 83 жалобы на общую сумму 34 млн гонконгских долларов ($4,3 млн). Был арестован один человек.

На сайте JPEX сообщалось, что она имеет лицензию австралийской комиссии по ценным бумагам, зарегистрирована в американской Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) как компания, предоставляющая денежные услуги (MSB), а ее офис находится в Дубае.