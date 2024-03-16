 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Пойманную на лжи «исследовательницу честности» уволят из Гарварда

Пойманную на лжи исследовательницу честности рекомендовали уволить из Гарварда
Трое ученых нашли признаки фальсификации в научных работах гарвардского профессора Франчески Джино, которая изучала честность в поведении людей. Университет провел проверку и рекомендовал уволить ее. Джино отрицала обвинения
Гарвардская школа бизнеса (Бостон, штат Массачусетс, США)
Гарвардская школа бизнеса (Бостон, штат Массачусетс, США) (Фото: Maddie Meyer / Getty Images)

Ученого-бихевиориста Франческу Джино, которая изучала честность в поведении людей, и в чьих исследованиях нашли признаки манипуляции, рекомендовали уволить из Гарвардской школы бизнеса (HBS, часть Гарвардского университета). Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на документы учебного заведения.

О подозрениях в отношении Джино в июне 2023 года сообщила The New York Times. В частности, вопросы возникли к статье от 2012 года, которую ученая написала с четырьмя соавторами. В ней говорилось, что люди честнее заполняют налоговые или страховые документы, если их просят писать ответы в верхней, а не нижней части листа. Работу часто цитировали, но позднее сделанные в статье выводы начали вызывать сомнения в научном сообществе.

В июне 2023 года ученые Ури Симонс из бизнес-школы ESADE в Барселоне, Лейф Нельсон из Калифорнийского университета в Беркли и Джозеф Симмонс из Пенсильванского университета проанализировали статью и пришли к выводу, что результаты исследований Джино, которые легли в основу работы, были фальсифицированы. Трое ученых изучили еще три статьи под авторством Джино и тоже нашли там признаки фальсификации.

Американский ученый назвал три фактора для кризиса в любом государстве
Политика

Гарвардский университет начал проверку. Ее провели три профессора HBS, в том числе декан школы Шрикант Датар, которые изучили четыре статьи Джино. Они подготовили доклад из 1,3 тыс. страниц, где говорится, что ученая «причастна к многочисленным случаям неправомерного проведения исследований». В частности, Джино редактировала результаты таким образом, чтобы они соответствовали выдвинутым гипотезам.

Авторы документа рекомендовали университету отозвать эти статьи, проанализировать другие работы Джино, отправить ее в неоплачиваемый отпуск и «принять меры по ее увольнению». Сейчас, судя по сайту HBS, ученая находится в административном отпуске. «Степень тяжести нарушений, допущенных профессором Джино при проведении исследований, требует принятия строгих мер», — говорится в докладе. HBS отказался от комментариев.

Джино ранее отвергла обвинения Симонса, Лейфа и Симмонса и подала к ним иски о клевете на сумму $25 млн. Ученая подчеркивала, что серьезно подходит к исследованиям. «Я не манипулировала и не фальсифицировала данные, и я не писала статей, которые могли ввести читателей в заблуждение», — говорила она. Юрист Эндрю Мильтенберг, представляющий интересы Джино, также отрицал, что она допустила какие-либо нарушения.

Читайте на РБК Pro
«Голод, болезни и страх». Почему экономика Великобритании тонет на глазах
Что мешает новичкам в IT найти работу в топовой компании: 4 частые ошибки
Спрос на китайский и арабский бешено возрос. Но на работу возьмут не всех
Когда люди с СДВГ становятся незаменимыми сотрудниками

Джино — автор многих научных работ. Например, она написала вместе с преподавателем психологии Уортонской школы бизнеса Адамом Грантом статью о том, что люди, которых благодарят за помощь, часто демонстрируют «просоциальное поведение», которое приносит пользу другим людям или обществу в целом.

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Гарвардская школа бизнеса Гарвардский университет ученые Исследование
Материалы по теме
Ученые рассказали, как могут навсегда исчезнуть сыры камамбер и бри
Общество
Ученые предупредили об опасных «побочках» новых препаратов от Альцгеймера
Общество
Ученые обнаружили «красный лед» у берегов Приморья
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 99,97 (-0,29) Инвестиции, 15 мар, 16:52 Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 91,87 (+0,23) Инвестиции, 15 мар, 16:52
В Белгороде ограничили работу школ и торговых центров после атак ВСУ Политика, 14:01
Большунов завоевал золото чемпионата России по лыжным гонкам в спринте Спорт, 14:00
Москалькова пожаловалась ООН на нарушения прав россиян за рубежом Политика, 13:49
Глава КХЛ сообщил о планах продлить сезон до мая Спорт, 13:47
Лыжница рассказала о подозрениях на перелом после падения в спринте на ЧР Спорт, 13:33
Минобороны сообщило о срыве попыток ВСУ прорваться через границу Политика, 13:31
Для основателя обанкротившейся криптобиржи FTX запросили полвека тюрьмы Бизнес, 13:27
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Губернатор Омской области поработал водителем у избирательной комиссии Политика, 13:22
Путин назвал Ширвиндта легендой театра и кино Общество, 13:14
На досрочных выборах за границей проголосовали 62 тыс. россиян Политика, 13:08
Посол России в США счел администрацию Байдена недоговороспособной Политика, 13:03
Велогонщика отстранили после перепроверки допинг-пробы с Олимпиады-2016 Спорт, 12:53
В Крыму усилили меры безопасности на выборах после инцидентов с зеленкой Политика, 12:47
Пойманную на лжи «исследовательницу честности» уволят из Гарварда Общество, 12:36