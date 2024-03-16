Пойманную на лжи «исследовательницу честности» уволят из Гарварда

Трое ученых нашли признаки фальсификации в научных работах гарвардского профессора Франчески Джино, которая изучала честность в поведении людей. Университет провел проверку и рекомендовал уволить ее. Джино отрицала обвинения

Гарвардская школа бизнеса (Бостон, штат Массачусетс, США) (Фото: Maddie Meyer / Getty Images)

Ученого-бихевиориста Франческу Джино, которая изучала честность в поведении людей, и в чьих исследованиях нашли признаки манипуляции, рекомендовали уволить из Гарвардской школы бизнеса (HBS, часть Гарвардского университета). Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на документы учебного заведения.

О подозрениях в отношении Джино в июне 2023 года сообщила The New York Times. В частности, вопросы возникли к статье от 2012 года, которую ученая написала с четырьмя соавторами. В ней говорилось, что люди честнее заполняют налоговые или страховые документы, если их просят писать ответы в верхней, а не нижней части листа. Работу часто цитировали, но позднее сделанные в статье выводы начали вызывать сомнения в научном сообществе.

В июне 2023 года ученые Ури Симонс из бизнес-школы ESADE в Барселоне, Лейф Нельсон из Калифорнийского университета в Беркли и Джозеф Симмонс из Пенсильванского университета проанализировали статью и пришли к выводу, что результаты исследований Джино, которые легли в основу работы, были фальсифицированы. Трое ученых изучили еще три статьи под авторством Джино и тоже нашли там признаки фальсификации.

Гарвардский университет начал проверку. Ее провели три профессора HBS, в том числе декан школы Шрикант Датар, которые изучили четыре статьи Джино. Они подготовили доклад из 1,3 тыс. страниц, где говорится, что ученая «причастна к многочисленным случаям неправомерного проведения исследований». В частности, Джино редактировала результаты таким образом, чтобы они соответствовали выдвинутым гипотезам.

Авторы документа рекомендовали университету отозвать эти статьи, проанализировать другие работы Джино, отправить ее в неоплачиваемый отпуск и «принять меры по ее увольнению». Сейчас, судя по сайту HBS, ученая находится в административном отпуске. «Степень тяжести нарушений, допущенных профессором Джино при проведении исследований, требует принятия строгих мер», — говорится в докладе. HBS отказался от комментариев.

Джино ранее отвергла обвинения Симонса, Лейфа и Симмонса и подала к ним иски о клевете на сумму $25 млн. Ученая подчеркивала, что серьезно подходит к исследованиям. «Я не манипулировала и не фальсифицировала данные, и я не писала статей, которые могли ввести читателей в заблуждение», — говорила она. Юрист Эндрю Мильтенберг, представляющий интересы Джино, также отрицал, что она допустила какие-либо нарушения.

Джино — автор многих научных работ. Например, она написала вместе с преподавателем психологии Уортонской школы бизнеса Адамом Грантом статью о том, что люди, которых благодарят за помощь, часто демонстрируют «просоциальное поведение», которое приносит пользу другим людям или обществу в целом.