Американский ученый назвал три фактора для кризиса в любом государстве
Анализ разных исторических обществ в разные времена показал, что есть три основных фактора, которые «нам сообщают о том, что общество вступило на тропу к кризису». Об этом в интервью телеканалу РБК рассказал американский ученый Петр Турчинов.
По его словам, это:
- обнищание населения;
- невозможность попадания новых людей в элиту;
- сила государства (возможность собирать налоги и платить силовикам);
Петр Турчин также рассказал, как предсказал наступление политической нестабильности в США и Великобритании в 2020-х годах. «Это было научное предсказание, а не пророчество», — рассказал он в интервью РБК. «И, в частности, у меня не было никаких предположений, что будет Трамп, например. Теория не может предсказать индивидуальных людей. Но то, что может появиться человек типа Трампа — это как раз является частью теории. Потому что мы видели много раз появление такого рода популистов в обществах прошлого, которые попадали в кризис», — добавил он.
Петр Турчин родился в 1957 году в СССР, по образованию биолог. В 1977 году эмигрировал из страны вместе с отцом, правозащитником Валентином Турчиным. Сейчас Петр Турчин является специалистом в области популяционной динамики и математического моделирования исторической динамики.
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