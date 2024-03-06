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Американский ученый назвал три фактора для кризиса в любом государстве

Петр Турчин: чтобы любое государство попало в кризис, должны сойтись три фактора

Американский ученый назвал три фактора для кризиса в любом государстве
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Анализ разных исторических обществ в разные времена показал, что есть три основных фактора, которые «нам сообщают о том, что общество вступило на тропу к кризису». Об этом в интервью телеканалу РБК рассказал американский ученый Петр Турчинов.

По его словам, это:

  • обнищание населения;
  • невозможность попадания новых людей в элиту;
  • сила государства (возможность собирать налоги и платить силовикам);

Петр Турчин также рассказал, как предсказал наступление политической нестабильности в США и Великобритании в 2020-х годах. «Это было научное предсказание, а не пророчество», — рассказал он в интервью РБК. «И, в частности, у меня не было никаких предположений, что будет Трамп, например. Теория не может предсказать индивидуальных людей. Но то, что может появиться человек типа Трампа — это как раз является частью теории. Потому что мы видели много раз появление такого рода популистов в обществах прошлого, которые попадали в кризис», — добавил он.

Петр Турчин родился в 1957 году в СССР, по образованию биолог. В 1977 году эмигрировал из страны вместе с отцом, правозащитником Валентином Турчиным. Сейчас Петр Турчин является специалистом в области популяционной динамики и математического моделирования исторической динамики.

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Илья Доронов
Петр Турчин интервью государство кризис
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