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Жителей IT-столицы Индии призвали реже мыться из-за дефицита воды

Жителей IT-столицы Индии Бангалора призвали реже мыться из-за дефицита воды
В IT-столице Индии Бангалоре жители столкнулись с дефицитом воды из-за снижения уровня грунтовых вод и быстрой урбанизации. Их призвали мыться через день, использовать одноразовые приборы и ограничить стирку
Фото: Abinaya Kalyanasundaram / Reuters
Фото: Abinaya Kalyanasundaram / Reuters

Жители города Бангалор, который называют индийской «кремниевой долиной» (там находятся в том числе штаб-квартиры IT-корпораций Infosys, Wipro, Google, Cisco и др.), вынуждены мыться реже из-за дефицита воды — власти рекомендуют мыться через день, пользоваться одноразовыми столовыми приборами и ограничить стирку и мытье посуды, сообщает CNN.

Ежедневно городу с населением почти 14 млн жителей требуется около 2 млрд литров воды, однако за последнюю неделю этот уровень был удовлетворен примерно наполовину, заявил председатель городского управления водоснабжения и канализации В. Рам Прасат Манохар.

Более 70% воды в город поступает из реки Кавери, крупной водной артерии, протекающей через южный штат Карнатака, столицей которого является Бангалор. Однако власти не успевали обеспечить разрастающийся город водой, поэтому ряд районов полагается на грунтовые воды из скважин, отмечает телеканал. Из-за слабого муссона в прошлом году уровень грунтовых вод понизился.

Один из крупнейших городов мира приблизился к угрозе дефицита воды
Общество
Фото:Brent Stirton / Getty Images

На данный момент 83% территории Бангалора покрыты бетоном, поэтому «нет возможности дальнейшего пополнения запасов грунтовых вод», заявил ученый-климатолог Т.В. Рамачандра из Центра экологических наук. «Это кульминация незапланированного роста городов, быстрой вырубки лесов и продолжающегося климатического кризиса — и все расплачиваются за это», — добавил он.

Жители пригорода Бангалора Бандепальи, полагающегося на скважины, вынуждены стоять в очередях за водой, которую привозят в автоцистернах. Одна из жительниц рассказала CNN, что воду они получают раз в 15 дней и им приходится покупать бутилированную воду.

Власти установили цену на поставки воды в цистернах по заказу правительства на уровне 1200 рупий ($14 долларов) за цистерну, но жители говорят, что испытывают финансовые трудности. Жительница Бандепальи говорит, что обычно жители пригорода зарабатывают 6-8 тыс. рупий ($70-95) в месяц.

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Исследование Индийского института науки, которое приводит The Economic Times, показывает, что площадь распространения воды в городе сократилась с 2324 га в 1973 году до 696 га в 2023 году, то есть на 70%. Из-за роста застройки город потерял большую часть зеленых насаждений: одно дерево приходится в городе на семь человек. При этом ожидается, что к 2031 году число жителей достигнет 20 млн.

Со схожей проблемой столкнулись в одном из крупнейших городов мира — мексиканской столице Мехико, где источник примерно 60% воды — подземные воды. Но из-за чрезмерной добычи город проседает — на 50 см ежегодно, при этом запасы грунтовых вод не успевают пополняться, сообщал CNN. В Мехико проживает порядка 22 млн человек.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Индия уровень воды дефицит
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