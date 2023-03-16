В Курской области усилили досмотр автомобилей

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В Курской области усилен досмотр автомобилей на дорогах из-за сигнала о «подозрительных лицах» в соседнем регионе, сообщили РБК в пресс-службе администрации Курской области.

«Проводятся стандартные для таких случаев мероприятия», — сообщили в пресс-службе администрации, комментируя сообщение Telegram-канала Baza о том, что в регионе объявлен план-перехват.

Этот канал писал, что полицейские ищут пикап с украинскими номерами, в которых могут находиться вооруженные люди. Машина ехала со стороны Брянской области, ее видели в Орловской области, уточняет Baza.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков днем 16 марта сказал, что информация о вооруженных людях не подтверждается. Позднее он также сообщил, что «сведения о наличии пострадавших на территории региона являются недостоверными».