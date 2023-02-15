В РПЦ опровергли платное освящение гумпомощи для зоны спецоперации

РПЦ опровергла информацию о плате за освящение гумпомощи для отправки в зону спецоперации

Фото: Владислав Шатило / РБК

В Екатеринодарской и Кубанской епархии РПЦ назвали ложными сообщения о том, что ее клирики освящают гуманитарную помощь для отправки в зону спецоперации за деньги. Об этом говорится в публикации на сайте Кубанской митрополии.

«Ряд СМИ 14 февраля 2023 года растиражировал вброс, запущенный в социальной сети «ВКонтакте», в котором опубликована заведомо ложная информация и сфабриковано объявление о том, что в Свято-Троицком соборе установлены тарифы на освящение гуманитарной помощи для зоны СВО», — говорится в сообщении.

В РПЦ отметили, что опубликованные в Сети листовки написаны «абсолютно не церковным человеком» с употреблением неправильной терминологии.

В епархии также рассказали, что в 2022 году они оказали гуманитарную помощь для жителей и беженцев из зоны спецоперации на сумму более 15 млн руб., а также передали туда более 30 т гуманитарных грузов.

Накануне в Сети появилось фото объявления, на котором указана стоимость за освящение гуманитарных грузов в Свято-Троицком соборе Краснодара, а также были написаны реквизиты.