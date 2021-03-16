Михалков отказался считать кинокритиками присудивших приз Навальному

По мнению режиссера, творчество Алексея Навального нельзя рассматривать как кинематограф и оценивать на кинофестивалях

Никита Михалков (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков заявил, что произведения Алексея Навального не имеют отношения к кинематографу, а эксперты, пожелавшие присудить ему кинопремию «Белый слон» не могут называться кинокритиками. Об этом он заявил в интервью изданию «Собеседник».

«Понимаете, кинокритик, он должен оценивать кино. Мне как-то неловко считать себя режиссером, если режиссер Навальный. Он к кино не имеет отношения. А если вы даете приз за политику, ну, дорогие мои, вы так и говорите. А когда вы хотите дать программе Навального приз как кинематографическому произведению, то вы ни хрена не кинокритики, вот и все», — сказал он.

О конфликте между экспертным советом и учредителями кинопремии «Белый слон» из-за предложения дать специальный приз «Событие года» оппозиционеру Алексею Навальному стало известно 15 марта. Совет заявил, что Навальный достоин премии за серию «новаторских документальных фильмов-расследований».

За присуждение спецнаграды Навальному высказалось большинство членов экспертного совета премии «Белый слон». В совет входят кинокритики и киножурналисты, в том числе не состоящие в организации, среди них Виктор Матизен, Антон Долин, Юрий Гладильщиков, Андрей Плахов и другие кинокритики.