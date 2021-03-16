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Дело Навального ,  
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Михалков отказался считать кинокритиками присудивших приз Навальному

По мнению режиссера, творчество Алексея Навального нельзя рассматривать как кинематограф и оценивать на кинофестивалях
Никита Михалков
Никита Михалков (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков заявил, что произведения Алексея Навального не имеют отношения к кинематографу, а эксперты, пожелавшие присудить ему кинопремию «Белый слон» не могут называться кинокритиками. Об этом он заявил в интервью изданию «Собеседник».

«Понимаете, кинокритик, он должен оценивать кино. Мне как-то неловко считать себя режиссером, если режиссер Навальный. Он к кино не имеет отношения. А если вы даете приз за политику, ну, дорогие мои, вы так и говорите. А когда вы хотите дать программе Навального приз как кинематографическому произведению, то вы ни хрена не кинокритики, вот и все», — сказал он.

О конфликте между экспертным советом и учредителями кинопремии «Белый слон» из-за предложения дать специальный приз «Событие года» оппозиционеру Алексею Навальному стало известно 15 марта. Совет заявил, что Навальный достоин премии за серию «новаторских документальных фильмов-расследований».

За присуждение спецнаграды Навальному высказалось большинство членов экспертного совета премии «Белый слон». В совет входят кинокритики и киножурналисты, в том числе не состоящие в организации, среди них Виктор Матизен, Антон Долин, Юрий Гладильщиков, Андрей Плахов и другие кинокритики.

В кинопремии «Белый слон» произошел раскол из-за награждения Навального
Общество
Алексей Навальный

Учредившая премию Гильдия киноведов и кинокритиков, которая входит в Союз кинематографистов России, решила выйти из состава учредителей. Президент гильдии Кирилл Разлогов заявил, что «руководство гильдии подтверждает абсолютную независимость премии «Белый слон» и снимает с гильдии обязанности учредителя и организатора этой премии, что позволит избежать дальнейших бесплодных дискуссий и конфликтов».

Автор
Владислав Гордеев
Никита Михалков "Белый слон" Алексей Навальный кинопремия
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