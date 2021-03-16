СМИ узнали о планах властей дать компаниям доступ к медкартам россиян

По данным «Коммерсантъ», власти планируют предоставить доступ к медицинским данным компаниям, разрабатывающим решения на основе искусственного интеллекта (AI) для диагностики болезней

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Минцифры планирует обеспечить доступ частных компаний к медицинским данным граждан, которые в своей IT-системе собирает Минздрав. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным газеты, в этом году правительство собирается разработать ряд нормативных актов в области цифровизации медицинской сферы. На это направлены три мероприятия из «дорожной карты» поддержки российской IT-отрасли, рассказал собеседник, знакомый с ее содержанием. В частности, предлагается разрешить доступ «поставщикам электронных медицинских сервисов» к медицинским данным граждан из государственных информационных систем (ГИС).

Речь в первую очередь идет о компаниях, разрабатывающих решения на основе искусственного интеллекта (AI) для диагностики болезней. Власти планируют обеспечить им доступ к обезличенным медицинским данным граждан без согласия последних, пишет «Коммерсантъ». Для этого создадут специальный репозиторий медицинских изображений и электронных медкарт.

Профильный чиновник подтвердил изданию, что такие инициативы прорабатываются. В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко сказали, что мера, о которой идет речь, предложена и поддержана Минздравом. Пакет мер поддержки IT планируется обсудить на совещании 18 марта, указал представитель вице-премьера.