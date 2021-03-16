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СМИ узнали о планах властей дать компаниям доступ к медкартам россиян

По данным «Коммерсантъ», власти планируют предоставить доступ к медицинским данным компаниям, разрабатывающим решения на основе искусственного интеллекта (AI) для диагностики болезней
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Минцифры планирует обеспечить доступ частных компаний к медицинским данным граждан, которые в своей IT-системе собирает Минздрав. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным газеты, в этом году правительство собирается разработать ряд нормативных актов в области цифровизации медицинской сферы. На это направлены три мероприятия из «дорожной карты» поддержки российской IT-отрасли, рассказал собеседник, знакомый с ее содержанием. В частности, предлагается разрешить доступ «поставщикам электронных медицинских сервисов» к медицинским данным граждан из государственных информационных систем (ГИС).

Речь в первую очередь идет о компаниях, разрабатывающих решения на основе искусственного интеллекта (AI) для диагностики болезней. Власти планируют обеспечить им доступ к обезличенным медицинским данным граждан без согласия последних, пишет «Коммерсантъ». Для этого создадут специальный репозиторий медицинских изображений и электронных медкарт.

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Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Профильный чиновник подтвердил изданию, что такие инициативы прорабатываются. В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко сказали, что мера, о которой идет речь, предложена и поддержана Минздравом. Пакет мер поддержки IT планируется обсудить на совещании 18 марта, указал представитель вице-премьера. 

Если AI-решение получит доступ к массиву данных, после их анализа оно сможет прогнозировать течение болезни и при необходимости корректировать лечение у конкретного человека, указал в беседе с газетой руководитель пресейл-практики компании «Форсайт» Алексей Выскребенцев. Однако помимо государственных больниц есть частные клиники, которые не подключены к ГИС, и не смогут отгружать медицинские данные пациентов, отметил он. 

Преград для использования обезличенных данных у коммерческих компаний нет, считает председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев. При этом на обработку даже обезличенных данных необходимо согласие субъекта, указал он.

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Автор
Анастасия Батманова
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