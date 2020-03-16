В трех ведущих школах Москвы сменились директора

Сразу в трех ведущих московских школах сменились директора. Директор школы 57 перейдет на работу во «Второй лицей». Его место займет директор школы 1517. Родители и ученики 57 школы опасаются того, что учителя будут уволены

Анна Вахнеева (Фото: old.gym1517.ru)

В понедельник, 16 марта, стало известно, что в трех московских школах произошла смена директоров. Речь идет о школах № 57, № 1517 и лицее «Вторая школа».

Бывший директор школы № 1517 Анна Вахнеева со вторника, 17 марта, перейдет на работу в школу № 57 вместо нынешнего директора учреждения Михаила Случа. Случ в свою очередь станет директором «Второго лицея», рассказал РБК источник в 57 школе и собеседник, близкий к департаменту образования.

В письме к родителям учеников 57-й школы (есть у РБК) Случ сообщает о том, что 16 марта — его последний рабочий день в качестве директора учреждения, и добавляет, что ему «предстоит работать в одной из московских физико-математических школ». До 57-й школы Михаил Случ был заместителем руководителя фонда «Талант и успех» по направлению «Наука».

Информацию о смене директоров РБК подтвердили и родители учащихся школы 57. По словам члена управляющего совета школы Андрея Бремзена, смена директора для них «стала неожиданностью». «Родителей управляющего совета никто заранее не информировал», — пояснил Бремзен. Другой представитель родителей Ирина Хованская считает, что уход нынешнего директора негативно скажется на работе школы.