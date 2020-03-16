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В трех ведущих школах Москвы сменились директора

Сразу в трех ведущих московских школах сменились директора. Директор школы 57 перейдет на работу во «Второй лицей». Его место займет директор школы 1517. Родители и ученики 57 школы опасаются того, что учителя будут уволены
Анна Вахнеева (Фото: old.gym1517.ru)

В понедельник, 16 марта, стало известно, что в трех московских школах произошла смена директоров. Речь идет о школах № 57, № 1517 и лицее «Вторая школа».

Бывший директор школы № 1517 Анна Вахнеева со вторника, 17 марта, перейдет на работу в школу № 57 вместо нынешнего директора учреждения Михаила Случа. Случ в свою очередь станет директором «Второго лицея», рассказал РБК источник в 57 школе и собеседник, близкий к департаменту образования.

В письме к родителям учеников 57-й школы (есть у РБК) Случ сообщает о том, что 16 марта — его последний рабочий день в качестве директора учреждения, и добавляет, что ему «предстоит работать в одной из московских физико-математических школ». До 57-й школы Михаил Случ был заместителем руководителя фонда «Талант и успех» по направлению «Наука».

Информацию о смене директоров РБК подтвердили и родители учащихся школы 57. По словам члена управляющего совета школы Андрея Бремзена, смена директора для них «стала неожиданностью». «Родителей управляющего совета никто заранее не информировал», — пояснил Бремзен. Другой представитель родителей Ирина Хованская считает, что уход нынешнего директора негативно скажется на работе школы.

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«Такой уход директора одним днем может разрушить такую сложную организацию, как наша. И такое назначение [Анны Вахнеевой] противоречит интересам школы, так как она человек не из ближнего круга, не работала в школе», — считает Хованская. Она также добавила, что множество родителей оставляли обращения с претензиями по поводу решения о смене директора через сайт департамента образования.

Ученики 57-й школы опубликовали открытое письмо, в котором они выражают опасения, что уход Случа с поста директора повлечет за собой увольнение «многих квалифицированных учителей, а также массовый переход учеников в другие заведения». К 16 марта письмо, как сообщают авторы, собрало более 1 тыс. подписей.

РБК направил запрос в пресс-службу департамента образования.

57-я школа и школа № 1517 по итогам 2019 года вошли в топ-20 школ Москвы и получили грант мэра Москвы 1-й степени, ученики «Второй школы» ежегодно становятся победителями и призерами всероссийских олимпиад по математике, информатике, английскому языку.

Авторы: Егор Губернаторов, Вячеслав Козлов
Теги: школы, школа №57, дети, департамент образования
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