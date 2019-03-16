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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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СМИ получили отчет о смерти Михаила Лесина в США
«Радио Свобода» получило полный отчет судмедэкспертов о смерти в США бывшего министра печати России Михаила Лесина. Из документов следует, что у Лесина была сломана подъязычная кость
Михаил Лесин (Фото: Reuters)

Бывший министр печати России и экс-главы «Газпром-Медиа» Михаил Лесин, которого в 2015 году нашли мертвым в номере гостиницы в Вашингтоне, получил перелом подъязычной кости. Об этом говорится в 149-страничном отчете вашингтонского бюро судмедэкспертизы, переданном «Радио Свобода».

Документы были переданы во исполнение решения суда по иску, который радиостанция подавала против властей города, требуя раскрыть информацию. В прошлом месяце суд обязал власти Вашингтона раскрыть информацию.

Из отчета следует, что перелом подъязычной кости Лесин получил «в момент или незадолго до или после» смерти. Четких доказательство того, что смерть была насильственной, нет, говорится в документах. В отчете также указывается, что подъязычная кость могла быть сломана во время вскрытия.

Еще одной новой деталью, указанной в отчете, являются показания сына Лесина Антона, который проживает в Беверли-Хиллз, штат Калифорния. В документах сказано, что он сообщил следователям, что не знает, почему его отец находился в Вашингтоне. Кроме того, Антон рассказал, что его отец часто злоупотреблял алкоголем во время деловых поездок.

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Также в отчете говорится о том, что в день смерти Лесина с детективом, ведущим дело, связывался некий «друг» россиянина и интересовался «местонахождением умершего».

Еще одно обстоятельство, которое ранее не было известно, касается событий, развивавш​ихся после публикации первого отчета о смерти Лесина. На следующий день после того, как Бюро судмедэкспертизы представило первоначальное заключение о смерти, один из сотрудников предстал перед судом присяжных на суде по делу о смерти Лесина. 

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Михаил Лесин был найден мертвым в номере отеля Dupont Circle в ноябре 2015 года. Изначально сообщалось, что он скончался от сердечного приступа. Первоначальный отчет судмедэкспертов говорил о том, что он скончался от «тупой травмы головы», а также о том, что его смерти способствовала «сильная интоксикация этанолом». Кроме того, в отчете экспертизы говорилось о травмах конечностей, полученных Лесиным. В октябре 2016 года полиция США закрыла дело, назвав смерть экс-главы «Газпром-Медиа» несчастным случаем. 

Летом 2017 года издание Buzzfeed сообщило, что смерть Лесина была насильственной. Собеседники издания утверждали, что Лесин был «забит битой». В полиции Вашингтона эту информацию опровергли.

Автор: Мария Бондаренко
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