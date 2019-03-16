СМИ получили отчет о смерти Михаила Лесина в США

«Радио Свобода» получило полный отчет судмедэкспертов о смерти в США бывшего министра печати России Михаила Лесина. Из документов следует, что у Лесина была сломана подъязычная кость

Михаил Лесин (Фото: Reuters)

Бывший министр печати России и экс-главы «Газпром-Медиа» Михаил Лесин, которого в 2015 году нашли мертвым в номере гостиницы в Вашингтоне, получил перелом подъязычной кости. Об этом говорится в 149-страничном отчете вашингтонского бюро судмедэкспертизы, переданном «Радио Свобода».

Документы были переданы во исполнение решения суда по иску, который радиостанция подавала против властей города, требуя раскрыть информацию. В прошлом месяце суд обязал власти Вашингтона раскрыть информацию.

Из отчета следует, что перелом подъязычной кости Лесин получил «в момент или незадолго до или после» смерти. Четких доказательство того, что смерть была насильственной, нет, говорится в документах. В отчете также указывается, что подъязычная кость могла быть сломана во время вскрытия.

Еще одной новой деталью, указанной в отчете, являются показания сына Лесина Антона, который проживает в Беверли-Хиллз, штат Калифорния. В документах сказано, что он сообщил следователям, что не знает, почему его отец находился в Вашингтоне. Кроме того, Антон рассказал, что его отец часто злоупотреблял алкоголем во время деловых поездок.