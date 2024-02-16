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Казахстан объявил в розыск бывшего депутата Госдумы по делу об убийстве

Казахстан объявил в розыск бизнесмена и бывшего депутата Михаила Сутягинского
Российского бизнесмена Сутягинского объявили в розыск в Казахстане спустя десять лет после его брата по делу об убийстве. В его компании назвали происходящее попыткой давления из-за намерения вернуть национализированные заводы
Михаил Сутягинский
Михаил Сутягинский (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

В Казахстане объявлены в розыск российские бизнесмены Михаил и Александр Сутягинский, следует из портала правовой статистики Генпрокуратуры республики.

Михаил находится в розыске с 12 февраля этого года, его брат — с сентября 2013-го.

Как пишет Forbes.kz, в полиции Алма-Аты сообщили о том, что в розыск Михаила был объявлен по делу об убийстве. «30 января 2024 года фигурант признан в качестве подозреваемого в организации совершения убийства. В отношении указанного лица судом заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, заведено разыскное дело», — заявили в МВД.

РБК направил запрос в пресс-службу ГК «Титан».

Михаил Сутягинский — бывший депутат Госдумы России (2007–2011), председатель совета директоров нефтехимической компании ГК «Титан», «Омский каучук», «Титан-Агро» и других организаций; член координационного совета «Деловой России».

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В «Титане» сообщили изданию Zakon.kz, что Михаил Сутягинский живет и работает в России, является российским гражданином: «Он открыт для диалога и ни от кого не скрывается, о факте розыска бизнесмен узнал из казахских СМИ».

В компании назвали решение о розыске «инструментом давления на бизнесмена в связи с инициацией Михаилом Сутягинским процедуры международного арбитража с целью возврата потерянных инвестиций на территории Республики Казахстан». Там пояснили, что два завода Михаила Сутягинского были национализированы «в результате череды недружественных действий ряда властных структур», жалоба о защите чести и достоинства, деловой репутации направлена в Генпрокуратуру России.

Братья Сутягинские были среди конечных бенефициаров Silicium Kazakhstan, которое создали в 2006 году для строительства завода по производству металлического кремния в Караганде. Предприятие начало работать в 2010-м, но спустя три года выпуск продукции остановили.

Гендиректора завода Александра Сутягинского арестовали по подозрению в организации покушения на убийство алма-атинского предпринимателя Михаила Гаркушкина, а в марте 2013-го приговорили к 12 годам заключения. Впоследствии наказание изменили на шесть лет условно, однако еще спустя время решение о смягчении сочли «неправосудным и повлекшим тяжкие последствия». Судью, которая смягчила наказание, приговорили к 4,5 года колонии. Полиция объявила его в розыск, а имущество Silicium Kazakhstan арестовали в счет обеспечения долгов.

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