В Петербурге завели дело об убийстве главы спортивной федерации каратэ

Следователи завели уголовное дело в связи с убийством президента спортивной федерации каратэ Санкт-Петербурга и тренера по стрельбе Виталия Конева. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Его тело нашли около мишеней для стрельбы с огнестрельным ранением головы на территории полигона «Невский» в Ленинградской области.

Дело заведено по статье об убийстве (ч.1 ст. 105 УК), она грозит лишением свободы на срок от шести до 15 лет лишения свободы.

Как показали записи с камер, сообщил телеграм-канал «ВЧК ОГПУ», тело нашли 7 февраля. Конев отстрелял по мишени, подошел к ней, снял, отошел в сторону, чтобы рассмотреть, но неожиданно упал. В последнее время он жаловался на проблемы с сердцем, поэтому смерть первоначально подозрений не вызвала, пуля обнаружили только при вскрытии. Согласно основной версии, которую приводит канал, когда Конев снял мишень, стрельба возобновилась и ему в голову рикошетом по сложной траектории попала пуля одного из стрелков.

Речь идет о пуле из автомата Калашникова, уточнял телеканал «78».

Конев возглавлял федерацию каратэ Санкт-Петербурга десять лет. Он являлся мастером спорта по каратэ, мастером спорта России международного класса по практической стрельбе и бронзовым призером чемпионата мира по этому виду спорта. Конев занимал должность главного тренера Федерации практической стрельбы Санкт-Петербурга.