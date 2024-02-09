В Петербурге завели дело об убийстве главы спортивной федерации каратэ
Следователи завели уголовное дело в связи с убийством президента спортивной федерации каратэ Санкт-Петербурга и тренера по стрельбе Виталия Конева. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.
Его тело нашли около мишеней для стрельбы с огнестрельным ранением головы на территории полигона «Невский» в Ленинградской области.
Дело заведено по статье об убийстве (ч.1 ст. 105 УК), она грозит лишением свободы на срок от шести до 15 лет лишения свободы.
Как показали записи с камер, сообщил телеграм-канал «ВЧК ОГПУ», тело нашли 7 февраля. Конев отстрелял по мишени, подошел к ней, снял, отошел в сторону, чтобы рассмотреть, но неожиданно упал. В последнее время он жаловался на проблемы с сердцем, поэтому смерть первоначально подозрений не вызвала, пуля обнаружили только при вскрытии. Согласно основной версии, которую приводит канал, когда Конев снял мишень, стрельба возобновилась и ему в голову рикошетом по сложной траектории попала пуля одного из стрелков.
Речь идет о пуле из автомата Калашникова, уточнял телеканал «78».
Конев возглавлял федерацию каратэ Санкт-Петербурга десять лет. Он являлся мастером спорта по каратэ, мастером спорта России международного класса по практической стрельбе и бронзовым призером чемпионата мира по этому виду спорта. Конев занимал должность главного тренера Федерации практической стрельбы Санкт-Петербурга.
⚡ Главное из интервью Путина Такеру Карлсону
Бывший глава Большого театра получил новую работу
Названы убытки Carlsberg от ухода из России
CAS опубликовал мотивировку дисквалификации фигуристки Валиевой. Документ
«Почта России» прекратила наземную доставку в 24 страны Европы
Конкурентка Трампа проиграла на праймериз графе «против всех»
Российские ученые получили образцы льда возрастом более 1,2 млн лет. Фото
Новый российский автомобиль «Атом». Опубликованы первые фото
Расчетный депозитарий СПБ Биржи добился разблокировки активов. Подробности
Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько