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Производитель лекарства от язвы более 40 лет скрывал риск появления рака

Производитель лекарства от изжоги Zantac более 40 лет скрывал риск появления рака
Препарат от изжоги содержал средство, которым провоцируют рак у лабораторных крыс, компания-производитель знала об опасности препарата, но с 1970-х скрывала данные об этом. Более 70 тыс. пациентов подали на нее в суд
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Британская компания Glaxo, производившая лекарство от язвы и изжоги Zantac, знала о канцерогенности препарата на протяжении четырех десятилетий, но не сообщала об этом и не снимала его с продажи; о повышенном риске образования рака при приеме лекарства узнали лишь в 2019 году. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документы регулятора, исследования и судебные документы, часть из которых засекречена.

Glaxo получила разрешение на выпуск Zantac в 1978 году, действующим веществом стал ранитидин. За это время Zantac стал самым продаваемым в мире рецептурным лекарством, компания получила награду от королевы Елизаветы II, а исполнительного директора Эндрю Уитти посвятили в рыцари.

В 2019 году ученые выяснили, что препарат канцерогенен, причем опасное вещество NDMA создается самим ранитидином. Производители Zantac и регуляторы здравоохранения по всему миру отозвали препарат, а весной 2020-го американский регулятор запретил выпуск и прием препарата.

NDMA — сокращение от N-нитрозодиметиламина, это растворяющаяся в воде желтая жидкость. Впервые его связали с появлением рака в 1956 году, средство наиболее токсично для печени. К 1970-м годам NDMA уже считали одним из наиболее сильных канцерогенов, известных к тому времени. Вещество вызывало рак у каждого вида протестированных животных. Однократная доза менее миллиграмма NDMA способна вызвать мутацию клеток мышей и спровоцировать развитие опухолей, а 2 грамма могут убить человека за несколько дней.

NDMA прежде добавляли в ракетное топливо, в наши дни его используют лишь для того, чтобы провоцировать рак у лабораторных крыс. Результаты исследований показали, что небольшое количество NDMA не представляло опасности, но ранитидин содержал чрезмерное количество этого вещества, которое увеличивалось с течением времени.

Glaxo, как следует из изученных Bloomberg документов, с самого начала была осведомлена о проблеме, но скрыла от американского регулятора результаты исследования о канцерогенности лекарства. Кроме того, компания долгие годы поддерживала некорректные испытания препарата для получения нужных выводов.

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Сейчас с компанией более 70 тыс. человек, принимавших Zantac или его дженерики, судятся в судах штатов США. Начало первого судебного процесса назначено на конец февраля в Верховном суде Калифорнии, однако его могут отложить до лета из-за графика судьи. Ответчиками также стали Pfizer, Sanofi и другие фармацевтические фирмы, продававшие Zantac.

ВОЗ, Агентство по охране окружающей среды и другие организации, занимающиеся здравоохранением, связывают NDMA с появлением рака у людей. Однако доказать, что раковые клетки конкретного пациента образовались из-за приема лекарства непросто, поясняет Bloomberg. Как пишет агентство, Glaxo предпочитала не замечать опасность препарата.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
рак онкология лекарства США
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