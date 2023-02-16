«Коммерсантъ» узнал о приговоре криминальному авторитету Динго

Денисултанов был фигурантом дела об убийстве бывшего охранника Кадырова, его обвиняли в попытке убийства Адама Осмаева, готовившего покушение на Путина. В 2019 году Денисултанова обменяли на украинских военных

Суд в Москве признал виновным криминального авторитета Артура Денисултанова по прозвищу «Динго» в особо крупном мошенничестве к шести годам заключения в колонии общего режима; суд учел его участие в боевых действиях и другие заслуги, пишет «Коммерсантъ».

В материалах дела говорилось, что бизнесмен Хасан Халухаев из-за введенных Центробанком ограничений обмена валюты попросил «валютного брокера» Владимира Проценко помочь поменять 37,25 млн руб. на доллары по выгодному курсу. В середине марта этого года они встретились в центре Москвы на Новослободской улице, после чего Проценко попросил Халухаева пройти в находящийся рядом банковский офис, где ему должны были помочь. Бизнесмен передал там сумку неизвестному мужчине, которые сбежал вместе с деньгами, «валютный брокер» также скрылся. Проценко приговорили к шести годам колонии строгого режима.

Динго настаивал, что непричастен к мошенничеству, так как ему за 500 тыс. руб. предложили выполнить функции курьера и передать сумку с неизвестной суммой денег другому человек, что он и выполнил. Обнаруженные у него дома 7 млн руб. Денисултанов назвал личными накоплениями, а не частью похищенного; он заявлял, что во время следствия из этой суммы пропал почти 1 млн руб.

Денисултанов считается в МВД одним из лидеров этнической группировки, причастной к похищениям предпринимателей и вымогательствах в Санкт-Петербурге, напоминает «Коммерсантъ». В 1998 году его ненадолго задержали, отец обменял его на солдата-срочника, выкупленного из плена.

Динго задержали в 2008 году в Австрии по подозрению в убийстве Умара Исраилова — бывшего охранника главы Чечни Рамзана Кадырова, который жил в Вене. Тот после конфликта с Кадыров подал иск в ЕСПЧ, где заявил, что ему известно о пытках и похищениях людей в республике. Как пишет издание, Денисултанов пытался договориться с Исраиловым, но тот не согласился. Исраилова позднее застрелили неизвестные, австрийская полиция не смогла доказать причастность Динго к произошедшему, его депортировали в Россию. По возращению в Россию его в 2010 году осудили за кражу у знакомой женщины 7,5 млн руб. и обещание расправиться с ней.

Денисултанова досрочно освободили спустя семь лет — летом 2017 года, после чего он под видом журналиста из Франции приехал в столицу Украины, где встретился с Адамом Осмаевым, который пытался организовать покушение на Кадырова и российского президента Владимира Путина. Как пишет газета, Динго во время беседы в машине Осмаева попытался застрелить его из пистолета, однако его тяжело ранили и он оказался в тюремной больнице. В 2019 году Денисултанова обменяли на пленных украинцев, прежде чем вернуться домой он некоторое время принимал участие в боевых действий на стороне ДНР.