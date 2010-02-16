В Грузии впервые прошел конкурс красоты среди мужчин

Самым красивым мужчиной Грузии признан 18-летний Георгий Орвеладзе, победивший на днях в первом грузинском конкурсе красоты среди мужчин-моделей, передает Би-би-си.

В финал конкурса прошли 15 молодых людей в возрасте от 17 до 26 лет. Всего на участие в конкурсе было зарегистрировано 500 человек.

Как сообщается, на финальном показе, прошедшем в одном из элитных ночных клубов Тбилиси, не было ни дефиле в купальных костюмах, ни прочих вольностей. Вместо этого модели демонстрировали одежду известного грузинского дизайнера Автандила Цквитинидзе.

Несмотря на то что конкурс прошел успешно, грузинская общественность до сих пор относится к подобным событиям неоднозначно. По мнению многих, конкурс красоты — мероприятие вовсе не для сильного пола. Впрочем, есть и те, кто считает это мнение устаревшим, ссылаясь на то, что Грузия стремится равняться на Европу, а значит, и мужские конкурсы красоты должны прижиться.

Что касается победителя, то в середине марта ему предстоит поездка в Южную Корею, где состоится международный конкурс "Мистер мира-2010". По словам организаторов, впервые в столь грандиозном состязании мирового уровня будет участвовать представитель Грузии.