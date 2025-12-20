В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девушки в ОАЭ
В Санкт-Петербурге задержан 41-летний гражданин России, подозреваемый в убийстве 25-летней девушки в Дубае, тело жертвы обнаружили в одном из отелей города. Об этом сообщило Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу.
По версии следствия, мужчина состоял с потерпевшей в отношениях. В период с 17 по 18 декабря 2025 года он преследовал ее и нанес не менее 15 ударов колюще-режущим предметом в область жизненно важных органов, что привело к гибели девушки, сообщает ведомство.
Затем подозреваемый покинул территорию ОАЭ, его задержали при возвращении в Санкт-Петербург.
