Умер Дэвид Линч

Дэвид Линч (Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images)

Американский режиссер Дэвид Линч умер в возрасте 78 лет. О его смерти написала семья на его странице в Facebook (владелец соцсети Meta признана экстремистской организацией в России и запрещена).

«С глубоким сожалением мы, его семья, объявляем о кончине человека и художника Дэвида Линча», — говорится в сообщении.

Семья также привела в своем посте культовую фразу Линча: «В мире образовалась большая дыра, теперь, когда его больше нет с нами. Но, как он говорил, «Смотрите на пончик, а не на дырку в нем».

В августе 2024 года Линч заявил, что больше не может выходить из дома после того, как врачи диагностировали у него эмфизему. Он говорил, что теперь «прикован к дому», и ему опасно болеть, даже простудой.

Линч — лауреат «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля (2001) и почетного «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля (2006). Его трижды номинировали на «Оскар» за лучшую режиссуру.

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