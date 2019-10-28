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Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар» за вклад в кинематограф

Американский режиссер Дэвид Линч в воскресенье был удостоен почетной статуэтки «Оскар» за вклад в кинематограф. Об этом сообщается на сайте оргкомитета премии.

Одиннадцатая церемония вручения почетной награды прошла 27 октября в Лос-Анджелесе. Получая статуэтку, режиссер был немногословен, сказав лишь: «У вас очень интересный вкус».

Дэвид Линч родился в США в 1946 году. Он является лауреатом премии «Золотая пальмовая ветвь», удостоен приза за режиссуру Каннского кинофестиваля и «Золотого льва» за вклад в мировой кинематограф. В числе наиболее известных работ Линча — полнометражные фильмы «Человек-слон», «Малхолланд Драйв», «Простая история», «Синий бархат» и популярный сериал «Твин Пикс».

Помимо Линча, почетный «Оскар» был также вручен режиссеру Лине Вертмюллер и актеру Уэсу Стьюди. Актриса Джина Дэвис была удостоена награды имени Джина Хершолта за развитие дела гуманизма.

Теги: «Оскар», режиссер, США, кино
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