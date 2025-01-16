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Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
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Как выглядит мазут на дне Черного моря. Видео

Появилось видео с мазутом на дне Черного моря
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Крушение танкеров в Керченском проливе

Как выглядит мазут на дне Черного моря. Видео
Video

Природоохранный проект «Земля касается каждого» показал кадры со дна Черного моря в районе крушения танкера «Волгонефть-239».

Волонтеры отмечают, что вода на этом участке мутная, так как корму отсыпают песком и делают дамбу, чтобы загрязнение не распространялось. «Но мы предполагаем, что мазута там большое количество. Корма и берег огорожены боновыми заграждениями без сетки», – говорится в сообщении проекта.

У Бугазской косы (примерно 40 км от Анапы) команда обнаружила комки мазута на дне. Также фракции мазута нашли рядом с причалом у Витязево. Сейчас температура воды составляет 8-9 градусов, в таких условиях мазут тяжелый и вязкий, поэтому оседает на дне, отмечают участники проекта.

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мазут Черное море танкер Анапа видео
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