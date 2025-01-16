В Екатеринбурге прошли обыски у создателя приложения для проверки машин
В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов провели обыски в штаб-квартире IT-компании SpectrumData. Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых информацию об оперативных мероприятиях агентству «РИА Новости» подтвердил, однако отказался от дальнейших комментариев, объяснив это необходимостью во всем детально разобраться.
РБК обратился за комментарием в МВД Свердловской области, СК Свердловской области, а также в офис «Автокод Профи», разработкой приложения которого занималась SpectrumData.
Телеграм-канал Mash сообщил, что в офис на улице Добролюбова пришли в том числе и представители спецслужб. По его данным, причиной следственных действий является несанкционированное разглашение персональных данных.
Издание «66 ru» сообщило, что обыски начались утром. Сотрудников положили лицом в пол и отобрали у них телефоны. Тем, кто не успел прийти в офис, сказали оставаться дома.
SpectrumData — компания, которая занимается разработкой решений по управлению рисками на основе Big Data. Ее клиентами являются в том числе банки и страховые компании.
Одним из приложений, разработанных IT-компанией, является «Автокод профи». Это сервис, который позволяет узнавать историю автомобиля по VIN.
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