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Общество ,  
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В Нижнем Новгороде 10 человек обварились кипятком из-за прорыва трубы

Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В центре Нижнего Новгорода на пересечении улиц Студеной и Славянской произошла авария, прорвало теплосеть. 10 человек получили ожоги, сообщили ТАСС в региональном центре медицины катастроф. Пострадавшие доставлены в ожоговый центр.

Несколько улиц оказались затоплены кипящей водой, передает ГТРК «Нижний Новгород».

Материал дополняется.

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