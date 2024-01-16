В Нижнем Новгороде 10 человек обварились кипятком из-за прорыва трубы

Фото: Никита Попов / РБК

В центре Нижнего Новгорода на пересечении улиц Студеной и Славянской произошла авария, прорвало теплосеть. 10 человек получили ожоги, сообщили ТАСС в региональном центре медицины катастроф. Пострадавшие доставлены в ожоговый центр.

Несколько улиц оказались затоплены кипящей водой, передает ГТРК «Нижний Новгород».

Материал дополняется.