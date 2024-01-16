Умерла экс-председатель Российского Красного креста

Раиса Лукутцова (Фото: Российский Красный Крест / VK)

Умерла экс-руководитель Российского Красного Креста Раиса Лукутцова, сообщил источник РБК в правоохранительных органах, а также «МК» и Baza. Собеседник сообщил, что у женщины была онкология.

Лукутцова была председателем Российского Красного Креста с 2006 по 2021 год, также состояла в совете по правам человека при президенте России. В 2022 году суд приговорил ее условно к четырем годам за попытку продажи по заниженной цене зданий санатория «Дружба» в Подмосковье, признав виновной в мошенничестве в особо крупном размере

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