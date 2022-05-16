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Экс-глава «Российского Красного Креста» получила четыре года условно

Раиса Лукутцова
Раиса Лукутцова (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Гагаринский суд Москвы приговорил к четырем годам условно экс-председателя общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Раису Лукутцову за попытку продажи по заниженной цене зданий санатория «Дружба» в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Лукутцова признана виновной по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. Назначенное наказание определено считать условным с испытательным сроком в течение трех лет», — говорится в сообщении.

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Уголовное дело в отношении Лукутцовой завели в августе 2021 года. Оно было возбуждено на основании заявления бывшего председателя московского отделения РКК адвоката Игоря Трунова. Лукутцова подозревается в присвоении санатория «Дружба» и распродаже его имущества и оборудования.

Санаторий «Дружба» расположен в лесном массиве на берегу Клязьминского водохранилища в 8 км от МКАД по Дмитровскому шоссе в районе поселка Троицкого. Учреждение предназначено для отдыха и реабилитации отдыхающих с заболеваниями общетерапевтического профиля.

По уголовному делу была назначена проверка по факту хищений, связанных с другими объектами недвижимости: базой отдыха в подмосковном поселке Хлебниково, базой спасательной службы на Мосфильмовской улице и административным зданием в Москве.

Трунов писал, что Лукутцову задержали в мае 2021-го при получении взятки в 30 млн руб. Лукутцова в августе говорила, что ничего не знает о проверках СК. В пресс-службе РКК говорили, что она сложила свои полномочия в апреле 2021 года.

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Гагаринский суд Москва уголовное дело "Российский Красный Крест"
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