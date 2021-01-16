Стрелковая ассоциация США заявила о банкротстве поcле штурма Конгресса

Ассоциация является крупнейшим в стране лоббистом свободного ношения оружия. На фоне сообщений о штурме Конгресса в организации объявили о банкротстве и рестуктуризации

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Национальная стрелковая ассоциация США (NRA) — крупнейший в стране лоббист ношения оружия — объявила о банкротстве ради реструктуризации. Об этом сообщается на сайте NRA.

«План можно охарактеризовать просто: мы бросаем Нью-Йорк и строим планы перерегистрировать NRA в Техасе», — говорится в заявлении ассоциации.

В рамках процедуры банкротства организация планирует упорядочить свои дела и не будет увольнять кого-либо из сотрудников, следует из заявления. «Мы действуем в тот момент, когда NRA в наиболее крепком финансовом положении за много лет», — заверили в NRA.

В августе против NRA подала в суд генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс, которая заявила, что деятельность группы нарушает законы штата о некоммерческих организациях, пишет Reuters. В частности, генпрокурор сообщила, что миллионы долларов, пожертвованных ассоциации, осели на личных счетах ее руководителей.