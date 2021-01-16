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Стрелковая ассоциация США заявила о банкротстве поcле штурма Конгресса

Ассоциация является крупнейшим в стране лоббистом свободного ношения оружия. На фоне сообщений о штурме Конгресса в организации объявили о банкротстве и рестуктуризации
Фото: Bryan Woolston / Reuters
Фото: Bryan Woolston / Reuters

Национальная стрелковая ассоциация США (NRA) — крупнейший в стране лоббист ношения оружия — объявила о банкротстве ради реструктуризации. Об этом сообщается на сайте NRA.

«План можно охарактеризовать просто: мы бросаем Нью-Йорк и строим планы перерегистрировать NRA в Техасе», — говорится в заявлении ассоциации.

В рамках процедуры банкротства организация планирует упорядочить свои дела и не будет увольнять кого-либо из сотрудников, следует из заявления. «Мы действуем в тот момент, когда NRA в наиболее крепком финансовом положении за много лет», — заверили в NRA.

В августе против NRA подала в суд генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс, которая заявила, что деятельность группы нарушает законы штата о некоммерческих организациях, пишет Reuters. В частности, генпрокурор сообщила, что миллионы долларов, пожертвованных ассоциации, осели на личных счетах ее руководителей.

Сторонникам Трампа запретили носить оружие на митинги в его поддержку
Политика
Фото:Jacquelyn Martin / AP

В NRA утверждают, что все членские взносы и финансовые пожертвования направляются на поддержку деятельности ассоциации. «Мы знаем, что активность лоббистов, выступающих за запрет на оружие никогда не прекратится», — сообщили в NRA.

В Национальной стрелковой ассоциации объявили о банкротстве и рестуктуризации на фоне сообщений о штурме Конгресс 6 января. В тот день сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий, где конгрессмены должны были утвердить итоги выборов, на которых победил демократ Джо Байден. В результате беспорядков погибли пять человек, в том числе один полицейский.

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Еще перед штурмом в полиции Вашингтона предупредили, что для сторонников Трампа, планирующих прийти на митинг против утверждения Байдена избранным президентом США, недопустимо проносить с собой оружие. Полиция пообещала задерживать любого митингующего, у которого заметят огнестрельное оружие, а также в случае провокаций насилия и беспорядков.

На фоне штурма Конгресса резко подскочили акции производителей огнестрельного оружия. По итогам сессии 6 января бумаги Smith & Wesson взлетели на 18,4%, до $22,52. Котировки Sturm Ruger & Co. подскочили на 12,05%, до $77,92.

Автор
Анастасия Батманова
США оружие
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