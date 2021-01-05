Сторонникам Трампа запретили носить оружие на митинги в его поддержку

Полиция Вашингтона сообщила, что будет задерживать всех людей с оружием на демонстрациях против утверждения Байдена президентом США. Ранее во время митингов между сторонниками и противниками Трампа неоднократно случались драки

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Власти Вашингтона предупредили сторонников Дональда Трампа, которые планируют прийти на митинг против утверждения Джо Байдена избранным президентом США, о недопустимости проносить с собой оружия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на начальника столичной полиции Роберта Конти.

«Мы получили информацию о том, что некоторые лица намерены привезти огнестрельное оружие в наш город. Это будет недопустимо», — заявил Конти.

По его словам, полиция будет задерживать любого митингующего, у которого заметит огнестрельное оружие или же при провокациях насилия и беспорядков. Конти напомнил про демонстрации осенью и декабре, когда сторонники Трампа в Вашингтоне сталкивались с представителями движения Антифа и Black Lives Matter. Тогда произошло несколько драк, в том числе с применением холодного оружия.

Массовые выступления против избрания Байдена президентом должны пройти в Вашингтоне 5 и 6 января. Мэр города Мюриэл Боузер уже призывала местных жителей не ездить без необходимости в центр столицы, не вступать в контакты с протестующими, чтобы не начать конфликты.