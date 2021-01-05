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Сторонникам Трампа запретили носить оружие на митинги в его поддержку

Полиция Вашингтона сообщила, что будет задерживать всех людей с оружием на демонстрациях против утверждения Байдена президентом США. Ранее во время митингов между сторонниками и противниками Трампа неоднократно случались драки
Фото: Jacquelyn Martin / AP
Фото: Jacquelyn Martin / AP

Власти Вашингтона предупредили сторонников Дональда Трампа, которые планируют прийти на митинг против утверждения Джо Байдена избранным президентом США, о недопустимости проносить с собой оружия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на начальника столичной полиции Роберта Конти.

«Мы получили информацию о том, что некоторые лица намерены привезти огнестрельное оружие в наш город. Это будет недопустимо», — заявил Конти.

По его словам, полиция будет задерживать любого митингующего, у которого заметит огнестрельное оружие или же при провокациях насилия и беспорядков. Конти напомнил про демонстрации осенью и декабре, когда сторонники Трампа в Вашингтоне сталкивались с представителями движения Антифа и Black Lives Matter. Тогда произошло несколько драк, в том числе с применением холодного оружия.

На митингах за и против Трампа в США произошли потасовки и стрельба
Общество
Фото:Erin Scott / Reuters

Массовые выступления против избрания Байдена президентом должны пройти в Вашингтоне 5 и 6 января. Мэр города Мюриэл Боузер уже призывала местных жителей не ездить без необходимости в центр столицы, не вступать в контакты с протестующими, чтобы не начать конфликты.

Reuters отмечает, что в Вашингтоне должны собраться тысячи сторонников Трампа. Среди них будут и представители крайне правых националистических организаций, которые ранее неоднократно носили огнестрельное оружие во время митингов. В столичном округе Колумбия действуют одни из самых жестких в США законов о ношении оружия: они запрещают его открытое ношение, а также владение пистолетом без местной лицензии.

Кроме полиции обеспечивать порядок на предстоящих митингах будут также около 300 служащих войск Национальной гвардии, сотрудники Секретной службы и полиции Капитолия.

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Трамп созвал сторонников на митинг в день утверждения итогов выборов
Политика
Дональд Трамп

2 января Трамп в Twitter пригласил своих сторонников на митинг 6 января в центре Вашингтона. Он пообещал представить «огромное количество доказательств», что результаты президентских выборов были сфальсифицированы.

В этот же день сенат и палата представителей конгресса США должны утвердить решение коллегии выборщиков, которые подтвердили победу демократа Джо Байдена на выборах 3 ноября.

Автор
Михаил Котляр
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