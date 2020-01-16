На Украине завели дело из-за атаки на сайт Burisma и «Квартала 95»

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Нацполиция Украины открыла уголовное производство в связи с хакерской атакой на сайт компании Burisma Holdings и студии «Квартал 95», сообщил на брифинге помощник главы МВД Артем Миняйло, передает «Интерфакс-Украина».

Дело открыли по статьям о нарушении тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции (ч. 2 ст. 163 УК Украины) и о несанкционированном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи (ч. 2 ст. 361 УК Украины).

Миняйло заявил, что атака, «скорее всего была проведена в сотрудничестве с российскими спецслужбами», Украина попросила Федеральное бюро расследований США помочь с проведением расследования, передает Reuters.

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