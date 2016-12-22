Глава Минздрава рассказала о борьбе с «суперсмертностью» работающих

«Суперсмертность» россиян трудоспособного возраста удалось снизить за первое полугодие 2017 года на 17%, рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова в интервью РБК на Гайдаровском форуме.

«Всегда считалось, что главная язва российского здравоохранения — это суперсмертность людей трудоспособного возраста. За неполный 2017 год (достоверные данные пока есть только за полгода) мы уже снизили смертность на 17% по отношению к предыдущему году», — подчеркнула министр.

Такой эффект был достигнут за счет борьбы с вредными привычками, в том числе с табакокурением и излишним потреблением алкоголя, и за счет увеличения людей, занимающихся физкультурой и спортом, рассказала Скворцова. За 2017 год более 40 млн человек прошли диспансеризацию, что позволило повысить раннюю диагностику жизнеугрожающих заболеваний, утверждает она.

Отдельно Скворцова отметила успехи в борьбе с гриппом. «Одним из результатов 2017 года явилось беспрецедентное расширение вакцинации от сезонного гриппа. Мы увеличили [количество получивших прививки] по сравнению с 2016 годом на 10 млн человек. Мы достигли показателя в 46,2% от всего населения страны — почти 67 млн человек. В результате тот грипп, который должен был прийти в конце сентября, так и не пришел», — сообщила она.

В целом в 2017 году в России увеличилась продолжительность жизни до исторического максимума — 72,6 года, сообщила министр. «У мужчин за один год продолжительность жизни увеличилась на год, и у женщин — на 0,4 года. В среднем — 0,7», — рассказала министр.