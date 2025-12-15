 Перейти к основному контенту
Общество
«РИА Новости» узнало подробности о нападении на учительницу в Петербурге

«РИА Новости»: напавший на учительницу в Петербурге юноша пришел не вовремя
Фото: Андрей Любимов / РБК

Подросток, который сегодня напал с ножом на учительницу в одной из школ Петербурга, хотел получить задание по математике, чтобы исправить оценку, но пришел не вовремя. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ученик пришел утром, однако пересдача была назначена на конец рабочего дня.

«Мать ученика также является сотрудником школы, и она договаривалась с учителем о времени пересдачи», — уточнил источник.

Нападение произошло утром 15 декабря в школе на Белорусской улице. По данным регионального СК, ученик нанес педагогу не менее трех ударов ножом. Позднее напавший предпринял попытку суицида, ему помешали сотрудники полиции.

В пресс-службе городского главка МВД сообщили, что нападавший — девятиклассник. По информации «Фонтанки», ЧП произошло в школе № 191, и ученика, и учительницу доставили в больницу. У женщины резаные раны спины, а молодой человек сам причинил себе вред.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство).

Читайте РБК в Telegram.

Анастасия Лежепекова
Санкт-Петербург нападение Школа

