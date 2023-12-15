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Общество ,  
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Закарпатский депутат взорвал три гранаты на заседании. Видео

Появились кадры, как депутат на Украине взорвал гранаты на заседании

Закарпатский депутат взорвал три гранаты на заседании. Видео
Video

На заседании Керецковского сельсовета в Закарпатской области депутат взорвал три гранаты. Из-за взрывов пострадали 26 человек, шесть из них находятся в тяжелом состоянии. На кадрах видно, как депутат зашел в помещение, где проходило заседание, в момент, когда присутствующие громко спорили. Он постоял несколько секунд молча, потом включился в спор и стал кидать на пол гранаты.

На Украине депутат взорвал гранаты во время сессии сельсовета
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Украина депутат граната

Пространство выбора

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Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

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На Украине депутат взорвал гранаты во время сессии сельсовета
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