Закарпатский депутат взорвал три гранаты на заседании. Видео
На заседании Керецковского сельсовета в Закарпатской области депутат взорвал три гранаты. Из-за взрывов пострадали 26 человек, шесть из них находятся в тяжелом состоянии. На кадрах видно, как депутат зашел в помещение, где проходило заседание, в момент, когда присутствующие громко спорили. Он постоял несколько секунд молча, потом включился в спор и стал кидать на пол гранаты.
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