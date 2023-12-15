Закарпатский депутат взорвал три гранаты на заседании. Видео

Video

На заседании Керецковского сельсовета в Закарпатской области депутат взорвал три гранаты. Из-за взрывов пострадали 26 человек, шесть из них находятся в тяжелом состоянии. На кадрах видно, как депутат зашел в помещение, где проходило заседание, в момент, когда присутствующие громко спорили. Он постоял несколько секунд молча, потом включился в спор и стал кидать на пол гранаты.