Экс-сенатора Сабадаша арестовали по новому делу о мошенничестве

По версии следствия, в 2013 году Сабадаш похитил у банка «Таврический» 100 млн руб. До конца января экс-сенатор отбывал наказание по предыдущему делу

Александр Сабадаш (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу бывшего сенатора от Ненецкого автономного округа и бизнесмена Александра Сабадаша, сообщает в Telegram объединенная пресс-служба судов города.

«Суд избрал заключение под стражу по 19 марта», — говорится в сообщении.

Сабадаша арестовали по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере (статья 159 УК). Следствие считает, что в 2013 году он похитил у банка «Таврический» 100 млн руб. Для этого он оформил кредит ООО «Норфолк» без заключения о финансовом состоянии заемщика и не планировал возвращать деньги, утверждают правоохранители. Ходатайство было рассмотрено на выездном судебном заседании в больнице.

Сабадаш был членом Совета Федерации от Ненецкого автономного округа в период с 2003 по 2006 год. В основном Сабадаш был известен как владелец водочного бизнеса. В 1990-х он поставлял в Петербург водку Absolut, а в 1997 году купил крупнейший водочный завод города — «Ливиз».