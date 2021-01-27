Экс-сенатора Сабадаша арестовали по новому делу о мошенничестве

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 75,64 (+0,78) Инвестиции, 26 янв, 14:00
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 91,67 (+0,52) Инвестиции, 26 янв, 14:00
Бобровский пропустил две шайбы после первых двух бросков в матче НХЛ Спорт, 09:40 Отчет Apple — уже сегодня. На Уолл-стрит эйфория: ждут $103 млрд выручки Инвестиции, 09:39 Путин поручил МИД провести с США переговоры о продлении СНВ-3 Политика, 09:37 ФСО заявило об отсутствии охраняемых объектов в районе Геленджика Политика, 09:30 Как восстановить стершиеся границы между работой и личным РБК и СберМаркет, 09:29 В Москве по уголовному делу задержали третьего участника протестов Общество, 09:23 В Москве по делу о нападении на машину ФСБ задержали TikTok блогера Общество, 09:14 Путин поговорил с Байденом, кто заплатит за полигоны. Главные новости РБК Общество, 09:07 Собянин отменил обязательный перевод на удаленку 30% сотрудников Общество, 09:02 ФСБ объяснило бесполетную зону в районе Геленджика Политика, 09:01 Власти Москвы сняли запрет на работу баров и ресторанов ночью Общество, 09:00 Что такое эндаумент и зачем обществу целевые капиталы РБК и Фонд Потанина, 09:00 Гол и две передачи Проворова помогли «Филадельфии» обыграть «Нью-Джерси» Спорт, 08:42 Бизнес-коуч Рут Готиан: как ментор помогает в карьере и как его выбрать Pro, 08:40
Общество ,  
0 

Экс-сенатора Сабадаша арестовали по новому делу о мошенничестве

По версии следствия, в 2013 году Сабадаш похитил у банка «Таврический» 100 млн руб. До конца января экс-сенатор отбывал наказание по предыдущему делу
Александр Сабадаш
Александр Сабадаш (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу бывшего сенатора от Ненецкого автономного округа и бизнесмена Александра Сабадаша, сообщает в Telegram объединенная пресс-служба судов города.

«Суд избрал заключение под стражу по 19 марта», — говорится в сообщении.

Сабадаша арестовали по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере (статья 159 УК). Следствие считает, что в 2013 году он похитил у банка «Таврический» 100 млн руб. Для этого он оформил кредит ООО «Норфолк» без заключения о финансовом состоянии заемщика и не планировал возвращать деньги, утверждают правоохранители. Ходатайство было рассмотрено на выездном судебном заседании в больнице.

Экс-сенатора Сабадаша приговорили к 8,5 года по делу о хищении ₽190 млн
Общество
<p>Александр Сабадаш</p> <p></p>

Сабадаш был членом Совета Федерации от Ненецкого автономного округа в период с 2003 по 2006 год. В основном Сабадаш был известен как владелец водочного бизнеса. В 1990-х он поставлял в Петербург водку Absolut, а в 1997 году купил крупнейший водочный завод города — «Ливиз».

В 2015 году бизнесмен был приговорен к шести годам по делу о налоговых махинациях. Суд заключил, что подконтрольная Сабадашу фирма «ЭС-Контрактстрой» хотела получить у налоговой инспекции НДС в размере 1,87 млрд руб. за работы, которые выполнялись другим предприятием Сабадаша. По версии следствия, работы — запуск производства промышленного топлива (деревянных пеллет) — на самом деле выполнены не были.

Сабадаш отбывал наказание в колонии в Курской области и должен был выйти на свободу в конце января, однако за время нахождения в колонии он стал фигурантом еще нескольких уголовных дел о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), а также о двух преступлениях по отмыванию денег (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК).

Читайте на РБК Pro
Каких топ-менеджеров будут нанимать в 2021 году Джентльмены и дачи: как трое россиян делают «Airbnb для загородных домов» Почему стратегию владельца сети Zara будут копировать все О чем не стоит договариваться с сотрудником ни при каких обстоятельствах

Ему уже предъявили обвинение в хищении более 458 млн руб. у банка «Таврический», а также в отмывании денег в сумме 189 млн руб. и 298 млн руб. В связи с этими делами суд 15 января заключил Сабадаша под домашний арест.

Автор
Анастасия Батманова
Санкт-Петербург Александр Сабадаш арест
Материалы по теме
Суд оставил в силе приговор экс-сенатору Сабадашу по делу о хищениях
Общество
Экс-сенатора Сабадаша приговорили к 8,5 года по делу о хищении ₽190 млн
Общество
Мосгорсуд признал законным приговор экс-сенатору Сабадашу
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter