Опрос hh.ru: компании сочли демографию одной из проблем при найме сотрудников

Компании сочли демографию одной из проблем при найме сотрудников

Найм сотрудников оказался главной проблемой для российских работодателей в этом году. Среди ее причин компании назвали события на фоне геополитической напряженности, отсутствие специалистов с нужными навыками и демографию

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Главной проблемой у работодателей в этом году стал найм сотрудников, об этом заявили в 71% компаний, следует из исследования сервиса для поиска работы HeadHunter (есть у РБК).

Среди причин дефицита большинство (62%) отметили события на фоне геополитической напряженности. Еще 52% назвали отсутствие профильных специалистов с навыками под задачи бизнеса. Чуть меньше, 46%, сослались на проблемы с демографией. Наиболее остро эта причина сказалась в отрасли добычи и переработки ископаемых (58%), сказано в исследовании.

Эта отрасль вошла в тройку тех, что чаще сталкивались с проблемами в найме сотрудников. Помимо нее, это сферы товаров повседневного спроса (Fast Moving Consumer Goods или FMCG) и отельно-ресторанный бизнес (HoReCa).

70% компаний заметили, что сроки найма стали больше на 6-10 дней, 5% отметили, что они выросли на 2-5 дня. 15% заявили, что сроки остались на прежнем уровне.

Чтобы разрешить кадровые проблемы, работодатели готовы увеличить бюджет на фонд оплаты труда (54%), фокусно работать над удержанием персонала (51%) и обеспечивать гибкие условия труда, например, предлагать удаленную работу (45%).

Несмотря на проблемы с наймом, у половины компаний в 2023-м году увеличилась численность персонала. Больше всего это было характерно для ИТ- (64%), машиностроительных (63%) и финансовых (59%) компаний. Сокращение штата коснулось только 18% компаний.

В числе других проблем работодатели назвали рост текучести кадров (37%) и спад уровня лояльности сотрудников (30%).

Опрос проводился среди 529 российских компаний с 7 по 30 ноября 2023 года.

В этом году больше работодателей заявили о негативном влиянии текущих событий: 72% против 67% годом ранее. Каждый четвертый сообщил, что этот год сильнее повлиял на их бизнес, чем прошлый. Однако 26% отметили, что события этих двух лет позитивно сказались на их бизнесе.

В качестве успехов нынешнего года работодатели чаще всего называли повышение зарплат сотрудников (61%), это особенно характерно для ритейла, (78%), HoReCa (77%) и FMCG (65%). 46% отметили стабильную работу компаний в течение года. Еще 39% добились улучшения условий труда работников.

Среди других названных работодателями успехов — повышение квалификации сотрудников (35%), разработка или обновление систем мотивации персонала (32%), расширение клиентской базы (27%), увеличение выручки (27%), улучшение отзывов о своей компании (25%).