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WSJ узнала о краже китайскими хакерами секретных данных ВМС США
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WSJ узнала о краже китайскими хакерами секретных данных ВМС США
Общество, 01:05
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WSJ узнала о краже китайскими хакерами секретных данных ВМС США
Китайские хакеры за последние полтора года не раз атаковали подрядчиков военного флота США с целью получения секретных данных. В Вашингтоне признают, что недостаточно защищены в плане кибербезопасности
Фото: Lee Jin-man / AP

За последние 18 месяц связанные с китайскими властями хакерами неоднократно атаковали компании, поставляющие оборудование для ВМС США, сообщает The Wall Street Journal. Издание указывает, что кибератаки велись на различные компании, связанные с военно-промышленным комплексом, однако флот и ВВС оказались наиболее интересными для нападения.

Издание указывает, что хакеров интересует как информация о местонахождении кораблей, так и данные по установленным на них ракетам. При этом атакам подвергаются как крупные производители, так и мелкие компании, связанные с военными. Так, например, в июне хакеры украли секретную информацию по сверхзвуковой противокорабельной ракете, которую планировалось устанавливать на американские подводные лодки.

Атакам, по данным собеседников WSJ, подвергались также университеты, в которых есть исследовательские лаборатории, проводящие работы в интересах Пентагона.

В официальных документах по поводу кибернападений Китай не упоминается, однако собеседники издания указывают, что на причастность Пекина указывают как характерные особенности атак (предполагается, что они ведутся с острова Хайнань), так и интерес КНР к определенным разработкам.

Власти Китая не раз опровергали свою причастность к действиям хакеров.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Китай , ВМС США , хакеры
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