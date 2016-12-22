WSJ узнала о краже китайскими хакерами секретных данных ВМС США

За последние 18 месяц связанные с китайскими властями хакерами неоднократно атаковали компании, поставляющие оборудование для ВМС США, сообщает The Wall Street Journal. Издание указывает, что кибератаки велись на различные компании, связанные с военно-промышленным комплексом, однако флот и ВВС оказались наиболее интересными для нападения.
Издание указывает, что хакеров интересует как информация о местонахождении кораблей, так и данные по установленным на них ракетам. При этом атакам подвергаются как крупные производители, так и мелкие компании, связанные с военными. Так, например, в июне хакеры украли секретную информацию по сверхзвуковой противокорабельной ракете, которую планировалось устанавливать на американские подводные лодки.
Атакам, по данным собеседников WSJ, подвергались также университеты, в которых есть исследовательские лаборатории, проводящие работы в интересах Пентагона.
В официальных документах по поводу кибернападений Китай не упоминается, однако собеседники издания указывают, что на причастность Пекина указывают как характерные особенности атак (предполагается, что они ведутся с острова Хайнань), так и интерес КНР к определенным разработкам.Власти Китая не раз опровергали свою причастность к действиям хакеров.