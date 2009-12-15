В Санкт-Петербурге при пожаре в коммуналке погибли 6 человек

В Центральном районе Санкт-Петербурга в результате пожара в жилом доме на Колокольной улице, 11, погибли 6 человек, в том числе двое детей, еще 7 человек пострадали.

В Центральном районе Санкт-Петербурга в результате пожара в жилом доме на Колокольной улице, 11, погибли 6 человек, в том числе двое детей, еще 7 человек пострадали.

Как сообщили в МЧС, пострадавшие с легким отравлением угарным газом доставлены в больницы города. 13 человек были эвакуированы.

Огонь вспыхнул сегодня ночью на четвертом этаже дома в 5-комнатной коммунальной квартире, а после перекинулся на пятый этаж и чердак. В квартире, где начался пожар, выгорело 30 кв. м площади, на пятом этаже - 17 кв. м. На чердаке площадь возгорания составила порядка 40 кв. м.

Причины пожара выясняются.