В Стамбуле на строящейся станции метро произошел обвал пород

Один человек погиб при обвале на строящейся станции метро в Стамбуле

Обвал грунта произошел в районе Бешикташ в Стамбуле при строительстве линии метро M7. После обрушения три человека были доставлены в больницу, одного из строителей не удалось спасти, пишет Нaberler.

По данным CNN Türk, погибший — 44-летний Селахаттин Эрдоган. Также пострадали еще четверо, об этом заявил директор Департамента здравоохранения провинции Стамбул Абдулла Эмре Гюнер. Обрушение произошло во время заливки бетона.

Это случилось рядом с пирсом Кабаташ на улице Меджлис-и Мебусан, на минус шестом этаже около 20:30 по местному времени (совпадает с московским).

Ранее Haber 7 сообщил, что трое рабочих выбрались самостоятельно, а двоих раненых вытащили спасатели и передали медикам. Под завалами людей нет, говорится в материале.

Согласно заявлению Стамбульского столичного муниципалитета (IMM), началось административное расследование инцидента.

