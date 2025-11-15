В Стамбуле на строящейся станции метро произошел обвал пород
Обвал грунта произошел в районе Бешикташ в Стамбуле при строительстве линии метро M7. После обрушения три человека были доставлены в больницу, одного из строителей не удалось спасти, пишет Нaberler.
По данным CNN Türk, погибший — 44-летний Селахаттин Эрдоган. Также пострадали еще четверо, об этом заявил директор Департамента здравоохранения провинции Стамбул Абдулла Эмре Гюнер. Обрушение произошло во время заливки бетона.
Это случилось рядом с пирсом Кабаташ на улице Меджлис-и Мебусан, на минус шестом этаже около 20:30 по местному времени (совпадает с московским).
Ранее Haber 7 сообщил, что трое рабочих выбрались самостоятельно, а двоих раненых вытащили спасатели и передали медикам. Под завалами людей нет, говорится в материале.
Согласно заявлению Стамбульского столичного муниципалитета (IMM), началось административное расследование инцидента.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян
ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist
ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России
Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»
Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона
Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России