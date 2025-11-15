 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Общество⁠,
0

Фонд капремонта Москвы потребовал взыскать долг с Юлия Гусмана

Фонд капремонта Москвы потребовал взыскать с Юлия Гусмана долг 4122 рубля
Юлий Гусман
Юлий Гусман (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Фонд капитального ремонта Москвы потребовал взыскать с режиссера и телеведущего Юлия Гусмана задолженность. Иск поступил мировому судье района Лефортово, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Фонд капитального ремонта города Москвы просит взыскать с должника 4122 руб.», — говорится в сообщении.

РБК обратился за комментарием к Гусману.

Ранее суд в Москве взыскал долг по коммунальным платежам с Ксении Собчак по четвертому иску фонда капремонта. Первые три были удовлетворены в конце сентября, а последний (за жилую площадь, коммунальные платежи, тепло и электроэнергию) — 10 ноября. Журналистка заявила РБК, что не получала квитанцию на оплату услуг ЖКХ, потому что фонд прислал документ на неверный адрес.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
ЖКХ долги за ЖКХ Долги Москва

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
В России заработали новые штрафы в сфере ЖКХ
Общество
В Госдуме напомнили о новых сроках оплаты услуг ЖКХ
Общество
Жительнице Приамурья приписали долг за воду 11,5 млн рублей из-за сбоя
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 14 ноя, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 14 ноя, 01:19
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 15:15
Эфиопия сообщила о первой вспышке вируса Марбург Общество, 15:15
«Роскосмос» показал, как с орбиты выглядит первый снег в Москве. Видео Город, 15:11
Аделия Петросян выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве Спорт, 14:55
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
Депутат от АдГ назвал превентивным отказ от своей поездки в Сочи Политика, 14:50
Депутат бундестага счел «безумием» возможную сделку с США по Nord Stream Политика, 14:44
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Молодежная сборная России обыграла Бахрейн, забив на 99-й и 101-й минутах Спорт, 14:32
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
Фонд капремонта Москвы потребовал взыскать долг с Юлия Гусмана Общество, 14:27
Минобороны России заявило о продвижении на гуляйпольском направлении Политика, 14:20
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Бывший футболист сборной Италии завершил карьеру в 31 год Спорт, 14:06