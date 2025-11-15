Фонд капремонта Москвы потребовал взыскать долг с Юлия Гусмана

Юлий Гусман (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Фонд капитального ремонта Москвы потребовал взыскать с режиссера и телеведущего Юлия Гусмана задолженность. Иск поступил мировому судье района Лефортово, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Фонд капитального ремонта города Москвы просит взыскать с должника 4122 руб.», — говорится в сообщении.

РБК обратился за комментарием к Гусману.

Ранее суд в Москве взыскал долг по коммунальным платежам с Ксении Собчак по четвертому иску фонда капремонта. Первые три были удовлетворены в конце сентября, а последний (за жилую площадь, коммунальные платежи, тепло и электроэнергию) — 10 ноября. Журналистка заявила РБК, что не получала квитанцию на оплату услуг ЖКХ, потому что фонд прислал документ на неверный адрес.