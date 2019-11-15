Qantas обновила рекорд по длительности беспосадочного перелета

Boeing австралийской авиакомпании завершил рейс из Лондона в Сидней за 19 часов и 19 минут, побив собственный рекорд на 3 минуты. На борту находились 40 человек. Самолет преодолел 17,8 тыс. км

Фото: Rick Rycroft / AP

Австралийская авиакомпания Qantas на своем сайте сообщила, что ее Boeing 787 Dreamliner завершил рейс из лондонского аэропорта Хитроу в Сидней за 19 часов и 19 минут.

Лайнер преодолел 17,8 тыс. км и пролетел над территорией 11 стран, включая Германию, Россию, Китай и Индонезию. В сообщении отмечается, что время полета по сравнению с рейсом с одной пересадкой сократилось примерно на два часа. На борту находились 40 человек, включая членов экипажа. Таким образом авиакомпания побила собственный рекорд по продолжительности беспосадочного перелета из Нью-Йорка в Сидней, который занял 19 часов и 16 минут.

«Мы дважды встретили восход», — цитирует The Guardian главу компании Алана Джойса. Издание уточняет, что Boeing 787 Dreamliner может вместить 300 пассажиров, но при такой загрузке выполнить полет без дозаправки было бы невозможно.

Рейс из Нью-Йорка в Сидней, а также нынешний перелет из Лондона в Сидней — часть проекта Sunrise по запуску регулярных беспосадочных рейсов с восточного побережья Австралии в Лондон и Нью-Йорк. Он в том числе приурочен к юбилею компании — в сентябре 2020 года Qantas исполнится 100 лет.