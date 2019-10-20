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Самолет австралийской авиакомпании побил рекорд беспосадочного перелета

Самолет австралийской авиакомпании Qantas Airways завершил рейс Нью-Йорк — Сидней, ставший самым долгим беспосадочным перелетом в истории. Об этом свидетельствуют данные сайта международного аэропорта Сиднея.

Как сообщила авиакомпания в своем Twitter, продолжительность рейса составила 19 часов 16 минут, лайнер прибыл в аэропорт с опозданием в 37 минут.

На борту самолета находились 50 пассажиров и членов экипажа. Ранее целью рейса в Qantas назвали изучение влияния сверхдлинного перелета на пассажиров и членов экипажа. В авиакомпании заявляли, что наблюдения, сделанные во время рейса, позволят выработать меры по улучшению состояния находящихся на борту людей, минимизации джетлага, а также выявить оптимальные временные интервалы для работы и отдыха экипажа.

Предыдущий рекорд принадлежал авиакомпании Singapore Airlines. В 2018 году самолет авиакомпании, выполнивший рейс Сингапур — Нью-Йорк, провел в воздухе 17 часов 25 минут.

Теги: Qantas Airways
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