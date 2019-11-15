Убитую в Петербурге аспирантку похоронят в станице на Кубани

Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой признался историк Олег Соколов, похоронят на родине, в станице Старовеличковской в Краснодарском крае. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на председатель квартального комитета станицы Евгения Тарасенко.

По его словам, сегодня в станицу должны прибыть родители Анастасии вместе с телом убитой. «Завтра в 11 часов отпевают в церкви, а затем будут похороны. На каком кладбище, мы не знаем», — сказал Тарасенко.

По версии СК, убийство Ещенко произошло 7 ноября в Петербурге, в квартире Соколова, с которым она жила. 9 ноября Соколова задержали на берегу реки Мойки при попытке утопить рюкзак с двумя отрезанными руками. В его квартире также нашли часть останков девушки, тело которой было расчленено.

Соколов при задержании признал свою вину и написал явку с повинной. Его арестовали до 8 января 2020 года. Доцента после ареста также уволили из СПбГУ.