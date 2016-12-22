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СКР возбудил дело из-за трещин в БДТ после реконструкции за ₽6 млрд
Общество, 07:32
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СКР возбудил дело из-за трещин в БДТ после реконструкции за ₽6 млрд
СКР возбудил дело о злоупотреблениях полномочиями при реконструкции Большого драматического театра в Петербурге, обошедшейся в 6 млрд руб. Обвиняемыми по нему могут стать чиновники подведомственной Министерству культуры структуры
Большой драматический театр в Санкт-Петербурге (Фото: Александр Петросян / «Коммерсантъ»)

Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК) при реконструкции Большого драматического театра им. Г.А.Товстоногова в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал РБК адвокат Алексей Добрынин, представляющий интересы признанного потерпевшим театра.

В рамках этого дела, возбужденного 13 июня этого года, Следственный комитет «исследует факты противоправных действий» сотрудников ФГБУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Минкультуры, следует из документов следствия, с которыми ознакомился РБК. Это учреждение выступало заказчиком реконструкции театра.

Неустановленные чиновники подписали акты приемки работ, которые в действительности были либо выполнены некачественно, либо не выполнены совсем, и тем самым причинили госбюджету ущерб по меньшей мере на сумму 68,7 млн руб., считает следствие. Сумма ущерба — предварительная и может вырасти по результатам строительно-технической экспертизы.

Северо-Западная дирекция вместе с театром фиксирует недостатки, выявленные в ходе использования зданий БДТ, сообщили РБК в ФГБУ. Но однозначно связывать их именно с некачественным ремонтом нельзя, считают в учреждении. «На данный момент причина дефектов, выявленных в процессе эксплуатации объекта, не установлена. Это может быть подвижка грунтов, осадка здания или иные обстоятельства. До проведения комплексного обследования и строительной экспертизы о фактах некачественно выполненных работ или ошибочности проектных решений утверждать преждевременно», — заявили в пресс-службе ФГБУ. Комментировать факт возбуждения уголовного дела там отказались.

Полиция разобраться не сумела

Ранее расследованием хищений при реконструкции БДТ занималась полиция Петербурга. В феврале и мае этого года ГУ МВД по городу возбудило два уголовных дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) в отношении неустановленных сотрудников двух компаний-подрядчиков — АО «ТДМ» и АО «БалтСтрой», как писал РБК. По версии следствия, подрядчики «предоставили заказчику подложные документы и недостоверные сведения об объемах выполненных работ», «незаконно и необоснованно» получили деньги и расхитили их. Сейчас оба дела объединены; в конце августа прокуратура города изъяла их у ГУ МВД и передала в ГСУ СКР. Предполагается, что они будут соединены в одно производство с делом о злоупотреблении полномочиями.

«В ближайшее время мы ожидаем предъявления обвинения лицам, причастным к хищениям бюджетных средств. К сожалению, следователи ГСУ ГУ МВД с февраля так и не смогли разобраться, кто же совершил эти преступления. Более того, они недавно признались нам в невозможности провести строительно-техническую экспертизу, которую сами и назначили», — заявил РБК адвокат Добрынин. Он добавил, что передачу расследования в СКР оценивает позитивно — там большой опыт в расследовании сложных дел экономической направленности.

Трещины и плесень

Контракты на реконструкцию БДТ заключались в 2011–2014 годах. Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации заплатила по ним подрядчикам всего более 6 млрд руб., рассказал Добрынин. Однако те так и не поставили театру техническое оборудование и не передали права на использование программного обеспечения на сумму свыше 50 млн руб., утверждает адвокат.

Кроме того, после проведения работ сотрудники театра заметили «отслоение штукатурных и кирпичных слоев фасадов зданий театра, разрушение кирпичной кладки стен основной сцены, защитного покрытия стен, образование трещин в променуарах, между лестничными маршами и площадками», рассказал адвокат. А плохая гидроизоляция подвала привела к протечкам, которые привели к образованию грибка и плесени, трещинам в стенах и напольном покрытии, что угрожает инженерным системам и энергоснабжению театра, указал Добрынин.

Сейчас БДТ вынужден исправлять последствия ремонта, рассказали РБК в пресс-службе театра. «Был очищен от строительного мусора сценический портал основной сцены театра, а также разобрана обшивка акустическими панелями стен Малой сцены, так как крепление этих панелей не соответствовало технологическим нормам. Кроме того, было произведено укрепление дверных проемов внутри театра. Ведутся ремонтные работы на крыше, ежедневно производится откачивание воды из подвала», — сказали в театре.

БДТ подал несколько арбитражных исков к Северо-Западной дирекции, добавили в пресс-службе: «Рассматриваются судебные дела по вопросам, связанным с приемкой оборудования и некачественно произведенными работами, а также судом назначено проведение экспертизы для уточнения объема претензий».

Дирекция, в свою очередь, судится с подрядчиками, сообщили РБК в ее пресс-службе. До мая 2017 года «БалтСтрой» выполнял гарантийные работы по контрактам, исправляя недостатки, однако затем прекратил это делать «в связи с финансовой несостоятельностью». Тогда дирекция через суд потребовала у компании неустойку на общую сумму 332,8 млн руб. Процесс по этому иску еще идет, подчеркнули в дирекции.

Дела реставраторов

Обе фигурирующие в деле о реставрации БДТ компании-подрядчики неоднократно упоминались в связи с резонансными расследованиями. АО «БалтСтрой» входит в холдинговую компанию «Форум» миллиардера Дмитрия Михальченко, который два с половиной года находится под стражей по делу о контрабанде алкоголя.

Компания много раз получала крупные господряды по линии Минкультуры и ФСО. С ней связаны «дело реставраторов», по которому проходил бывший замминистра Григорий Пирумов, дело о хищении 1,5 млрд руб. на стройках в резиденциях главы государства, дела о хищениях на реставрации Изборской крепости и принадлежащего Государственному Эрмитажу Запасного дома Зимнего дворца, а также на сохранении памятников Соловецкого архипелага.

Гендиректор «БалтСтроя» Дмитрий Сергеев и управляющий директор компании Александр Коченов уже осуждены по «делу реставраторов»; Коченов также получил условный срок по делу Эрмитажа и находится под следствием по делу Изборской крепости. Сергеев после приговора был освобожден и тут же снова арестован по делу о резиденциях президента.

АО «ТДМ» упоминалось в деле о хищении 50 млн руб. на строительстве стадиона «Зенит-Арена», главным фигурантом которого был бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян. Оганесян ранее был руководителем Северо-Западной дирекции по строительству и в этом качестве подписывал контракты на реконструкцию БДТ.

В Северо-Западной дирекции в прошлом году проходили обыски по делу о хищениях при проектировании новой сцены Театра Европы; подрядчиком этих работ также был ТДМ. Кроме того, следователи МВД в конце прошлого года допрашивали экс-руководителя дирекции Александра Шабасова по делу о реставрации Интендантских складов, где сейчас располагается петербургская консерватория.

ТДМ, по данным базы СПАРК, сейчас находится в стадии ликвидации. Телефоны «БалтСтроя», указанные в базе, в понедельник не отвечали.

Автор: Маргарита Алехина.
Теги: Санкт-Петербург , Минкультуры , БДТ , театры
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