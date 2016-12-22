Большая палата ЕСПЧ сочла политически мотивированными аресты Навального

Большая палата ЕСПЧ признала политически мотивированными задержания, аресты и штрафы Алексея Навального. В 2017 году Страсбург присудил оппозиционеру компенсацию в €64 тыс., но не нашел в его задержаниях политики

Алексей Навальный (в центре) (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворила жалобу оппозиционера Алексея Навального на решение по делу о семи его задержаниях в 2012–2014 годах на акциях протеста. Апелляционная инстанция пересмотрела позицию ЕСПЧ ​о том, что в преследовании Навального не было политической дискриминации.

Жалобу российского Минюста, который также оспаривал решение Страсбурга, суд отклонил.

В феврале 2017 года ЕСПЧ присудил Навальному компенсацию в €64 тыс.; суд счел, что власти России нарушили его права на свободу собраний и на справедливый суд, закрепленные в ст. 11 и 6 Европейской конвенции прав человека и основных свобод. При этом ЕСПЧ не согласился с доводами Навального и его адвокатов, что имело место нарушение еще нескольких статей Конвенции: на свободу и личную неприкосновенность (ст. 5), недопустимость политической дискриминации (ст. 14) и недопустимость ограничения гражданина в правах без должных оснований (ст. 18).

Апелляция сочла, что в отношении Навального были нарушены перечисленные статьи. Сумму компенсации суд оставил прежней.

Позиции сторон

Слушания по жалобам Навального и представителя России Большая палата ЕСПЧ провела в январе. Оппозиционер тогда утверждал, что отказ Страсбурга признать политический характер преследования и нарушение ст. 18 Конвенции со стороны России «стали оружием для российской пропаганды».

Но сам Навальный и его защитники признают, что его действия (в частности, организация несогласованных митингов) противоречили российскому закону, подчеркнул в своей речи представитель России. ​«Граждане должны быть защищены государством; демонстранты не должны мешать уличному движению, а на месте должен присутствовать медицинский персонал. Чтобы всего этого достичь, нужно, чтобы акции проходили в уместное время и в уместном месте», — пояснил он судьям необходимость согласовывать акции с властями.

Накануне оглашения решения Большой палаты погранслужба в аэропорту отказалась выпускать оппозиционера из страны; выяснилось, что 9 ноября Федеральная служба судебных приставов начала исполнительное производство о взыскании с него штрафа в 2 млн руб. по «делу «Кировлеса». Задолженность была погашена (средства на выплату штрафа дал оппозиционеру бизнесмен Евгений Чичваркин), и ограничения на выезд для Навального были сняты.

Семь задержаний

В рамках дела ЕСПЧ объединил в одно производство несколько жалоб, которые адвокаты Навального подавали с мая 2012 по июнь 2014 года. Одна из них относится к задержанию в мае 2012 года. Суд тогда арестовал Навального на 15 суток, в постановлении утверждалось, что основатель ФБК выкрикивал антиправительственные лозунги. Навальный это отрицает. С задержаниями политика в мае 2012 года связаны еще две жалобы, когда его задерживали дважды с промежутком в несколько часов.

Другие жалобы связаны с задержанием на митинге после выборов президента 5 марта 2012 года, а также в октябре того же года, когда оппозиционеры устроили серию одиночных пикетов у Следственного комитета. Еще одна жалоба касается событий февраля 2014 года, когда Навальный вновь был задержан дважды за день: у Замоскворецкого суда, куда он пришел поддержать подсудимых по «болотному делу», а затем на Тверской улице.

Заявитель подчеркивал, что Россия «необоснованно вмешалась» в его право на мирные собрания, а также на справедливое судебное разбирательство. Представитель России в ЕСПЧ Георгий Матюшкин возражал, что в каждом случае Навальный пытался возглавить несогласованные уличные акции. Полиция пресекала их в рамках закона «для предупреждения нарушений и преступлений», а суды справедливо признавали Навального нарушителем.

В постановлении ЕСПЧ упоминалось, что задержания и аресты Навального имели «обескураживающий эффект для него и других участников протестных митингов, удерживая их от участия в оппозиционной политике». Согласно решению Страсбурга, Россия должна была выплатить оппозиционеру €50 тыс. в качестве компенсации морального вреда, почти €1 тыс. — за материальный ущерб и почти €12,7 тыс. — за судебные издержки.