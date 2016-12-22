Минюст усомнился в аргументации ЕСПЧ в решении по арестам Навального

Решение Большой палаты Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), признавшей политически мотивированными аресты и задержания оппозиционера Алексея Навального, вызывает сомнения, заявили в Минюсте России, передает «РИА Новости».

В министерстве подчеркнули, что сумма компенсаций, которую ЕСПЧ присудил Навальному, почти втрое ниже исковых требований оппозиционера. «Это демонстрирует обоснованность позиции властей России и ставит под сомнение аргументацию суда, который полагает, что днем человек может быть жертвой преследования, а вечером — уже нет», — считают в Минюсте.

Подобное говорит о том, что судьи ЕСПЧ могли быть не едины в своем решении, считают в министерстве. ЕСПЧ объединил в одно дело семь эпизодов «пресечения незаконных манифестаций», в пяти из которых суд не увидел преследования со стороны государства.

«Нарушение статьи 18 (недопустимость ограничения гражданина в правах без должных оснований. — РБК) установлено именно в тех двух эпизодах, в которых соответствующая жалоба даже не заявлялась», — добавили в министерстве.

Ранее Большая палата ЕСПЧ удовлетворила жалобу Навального на решение суда по делу о семи его задержаниях на митингах в 2012–2014 годах. В 2017 году ему присудили компенсацию в размере €64 тыс., но не нашли политических мотивов в действиях властей.