Мэрия Москвы решила добиться сноса бизнес-центра West Park

Столичная мэрия решила добиться сноса бизнес-центра West Park на Очаковском шоссе через суд в тем, что у девелопера не было разрешения на строительство. Несмотря на это, продажа площадей в здании продолжается

Фото: Бизнес-центр West Park / сайт компании «Плаза девелопмент»

Бизнес-центр West Park на Очаковском шоссе в столице может быть снесен по решению суда, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя мэрии и письмо собственников. Здание площадью 39,9 тыс. кв.м планируют признать самостроем.

Признаки самовольного строительства здания выявила проверка государственной инспекции. После этого департамент имущества Москвы подготовил письмо, в котором указал, что у девелопера отсутствовала разрешительная документация.

Собственники площадей в West Park образовали инициативную группу. «В начале 2018 г. совладельцы бизнес-центра узнали, что Росреестр выборочно остановил регистрацию помещений в West Park», — рассказала представитель группы Татьяна Лавренова. Лавренова указывает, что несмотря на то, что проверка госинспекции прошла еще в 2016 году, девелопер продолжил продавать помещения. Росреестр также продолжал их регистрировать вплоть до недавнего времени.

В мэрии Москвы подтвердили наличие акта о нарушениях при строительстве объекта. У девелопера отсутствовало разрешение на строительства и ввод бизнес-центра в эксплуатацию, в связи с чем власти намерены обратиться с иском в суд. «В настоящее время ведется подготовка иска в суд о признании комплекса самовольной постройкой и о его сносе», — заявил представитель городских властей.

Строительством здания занималась компания «Плаза девелопмент», на ее сайте West Park назван бизнес-центром класс B+. В активе компании есть ряд других реализованных проектов — в их числе бизнес-центры «Верейская плаза», «Минская плаза», «Порт плаза». Согласно информации с сайте компании, «Плаза девелопмент» работает над введением в строй еще нескольких зданий, в том числе бизнес-центра «Сириус парк» площадью 85 тыс. кв. м у метро Нагатинская и нескольких корпусов в деловом квартале «Верейская плаза». По данным "Ведомостей", владельцем «Плаза девелопмента» является основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов.

В октябре власти Москвы опубликовали список незаконно построенных или реконструированных зданий, которые подлежат демонтажу по решению суда. В список попали 27 строений.