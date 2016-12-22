Власти Москвы опубликовали список подлежащего сносу самостроя

Власти Москвы опубликовали список из 27 незаконно построенных или реконструированных зданий, которые подлежат демонтажу по решению суда

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Столичная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости опубликовала перечень объектов самовольного строительства, подлежащих сносу. Отмечается, что относительно данных зданий имеются вступившие в силу решения суда.

В перечне 27 объектов, которые, по данным мэрии, являются «объектами самовольного строительства». Среди них — строения, здания, пристройки и надстройки, следует из данных мэрии. В сообщении отмечается, что их владельцы должны принять меры по демонтажу. Если строения не будут снесены, самострой принудительно демонтирует префектура при содействии ГБУ «Автомобильные дороги». Расходы будут взысканы с владельцев зданий.

Власти Москвы начали массовый снос самостроя в феврале 2016 года. В списке объектов на демонтаж первой волны значилось 104 объекта, которые были признаны незаконно построенными. В перечне оказались в том числе ТЦ «Пирамида» рядом со станцией метро «Пушкинская», ТЦ «Альбатрос» у метро «Щелковская», а также торговые ряды у станций метро «Чистые пруды», «Кропоткинская», «Арбатская» и «Улица 1905 года». Многие владельцы зданий были не согласны с такими решениями и обжаловали их в судах.

Список второй волны объектов на снос опубликовали летом 2016 года. В него вошло 107 построек, расположенные в зонах с особыми условиями использования территорий, на территориях общего пользования либо в полосах отвода инженерных сетей. Власти Москвы утверждали, что почти ​две трети владельцев объектов из списка согласились на добровольный демонтаж. Позднее прошло​ еще три волны демонтажа самостроя в Москве.