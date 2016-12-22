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Почти 70% продавцов в России признались в торговле контрафактом
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Почти 70% продавцов в России признались в торговле контрафактом
Бизнес, 14:43
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Почти 70% продавцов в России признались в торговле контрафактом
Только треть российских продавцов заявила, что торгует действительно оригинальными товарами, выяснили маркетологи. По мнению 78% опрошенных, именно факт, что покупаемая вещь — подделка, делает ее более привлекательной в цене
Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Более двух третей продавцов в России (69%) открыто признались, что торгуют поддельными товарами. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Торговля контрафактом с точки зрения продавцов» компании BrandMonitor, специализирующейся на защите брендов и интеллектуальной собственности (есть у РБК).

Среди тех, кто заявил о торговле контрафактом, 78% респондентов отметили, что именно по этой причине их товар стоит недорого — следовательно, выглядит привлекательнее в глазах покупателей.

Больше всего честно признавшихся в торговле подделками оказалось в Казани (89%), Красноярске (78%), Москве (70%) и Уфе (71%). В Нижнем Новгороде статистика ниже: только 42% опрошенных откровенно рассказали, что их товар — неоригинальный. Авторы исследования пояснили, что такая разница свидетельствует об активной деятельности правоохранителей в регионе.

Самые честные продавцы оказались в островках в торговых центрах (82%), чуть меньше признаются в распространении подделок те, кто ​торгует в павильонах (67%) и магазинах (58%).

Те продавцы, которые сознались в торговле репликами, довольно часто думают (46%), что их деятельность не противоречит закону. О незаконности торговли осведомлены те, кто вводит покупателей в заблуждение, выдавая контрафакт за оригинал, поскольку только 14% уверены в том, что не нарушают закон.

Маркетологи также выяснили, какого мнения придерживаются продавцы о качестве своих товаров: они подсчитали, что 20% допускают, что их товар может быть некачественным. 10% продавцов контрафакта уверены, что подделки лучше оригинала, 70% настаивают на том, что их товар отличного качества.

​Анализ контрафактных покупок показал, что только в 10% случаев продавцы выдают правильный кассовый чек, который соответствует стандартам. Почти четверть (24%) не сопровождается какими-либо документами. Чаще всего вместо чеков покупатели подделок получают на руки товарные накладные (43%), а в 23% случаев — любые другие документы.

Почти 60% покупателей детских игрушек не отличили подделки от оригиналов
Общество

В июне BrandMonitor провела исследование рынка детских игрушек и выяснила, что 60% покупателей не отличают настоящие игрушки от контрафактных, причем большинство небрендовых товаров, которые можно найти на прилавках, не соответствует требованиям безопасности.

Автор: Анна Трунина.
Теги: борьба с контрафактом , торговля
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