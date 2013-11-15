СКР начал проверку по поводу махинаций с дачей А.Баталова

Главное управление Следственного комитета РФ по Москве начало процессуальную проверку в связи с публикацией в "Российской газете" информации о противоправных действиях с недвижимостью, принадлежащей семье народного артиста СССР Алексея Баталова. Об этом 15 ноября заявил официальный представитель СКР Владимир Маркин.

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"Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к махинациям с недвижимостью актера. Если факты мошенничества с земельными участками подтвердятся, будет незамедлительно возбуждено уголовное дело. Кроме того, Следственным комитетом будет дана правовая оценка действиям должностных лиц контролирующих и регистрирующих органов", - пообещал чиновник.

О скандале вокруг дачи актера А.Баталова стало известно в конце октября 2013г., после того как он стал центральной темой передачи "Пусть говорят" Андрея Малахова. Накануне материал об отчуждении земли артиста в пользу его соседа опубликовала "Российская газета".

"Сосед Баталова взял и оформил втихую две чужие сотки в собственность. Как он это сделал - пусть разбираются следственные органы. Но вскрылось это совершенно случайно накануне юбилея. Расчет был верен: интеллигентнейший артист не станет поднимать шум из-за какого-то клочка земли", - пишет издание. Отметим, что пострадавшему от мошеннических действий А.Баталову 20 ноября исполняется 85 лет.

По данным газеты, в начале 1970-х гг. актер на гонорары от съемок в кино купил участок в дачно-строительном кооперативе "Мичуринец" (20 соток в ДСК обошлись ему в 3 тыс. рублей), который находится в подмосковном Переделкино.

В 2006г. сосед А.Баталова, ювелир Вадим Эльгарт, предложил артисту построить общую баню на краю участка, и актер подписал акт размежевания земель. В результате земля под баней оказалась оформлена на бизнесмена. Впоследствии он подарил землю своей дочери Ольге Ивановой, жительнице Нью-Йорка.

Однако выяснилось, что участок еще с 1992г. принадлежит дочери А.Баталова Марии. Таким образом, подпись А.Баталова на документе не имела юридической силы, и отчужденная земля должна была остаться во владении его семьи.

Обращение в гражданский суд никаких последствий не имело, поскольку О.Иванова просто не явилась на заседание из США.